Швеция: Суперэттан 2021
13' Желтая карточкаЛанс Антон
15' Желтая карточкаКарлссон Матиас
0:1
16' ПенальтиЗелькович Айдин
18' Желтая карточкаЗелькович Айдин
21' Желтая карточкаГустафсон Элиас
26' Желтая карточкаЛав Джек Купер
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Куаме ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
13'
15'
16'
0:1
18'
21'
26'
История личных встреч
ГАИС
Эргрюте
11 матчей
45.5%
54.5%
0%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
0%
125%
-25%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.27
|Линдберг Юлиус
|3
|0.14
|Стернер Даниэль
|3
|0.14
|Вангберг Август
|2
|0.09
|Марич Аднан
|2
|0.09
|Линдберг Йонас
|1
|0.05
|Александерссон Виктор
|1
|0.05
|Лумбана Борис
|1
|0.05
|Эрнблом Филип
|1
|0.05
|Каргбо Майкл
|1
|0.05
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|12 (1)
|0.52
|Полсон Дэниел
|4
|0.17
|Андреассон Антон
|2
|0.09
|Дальквист Хампус
|2
|0.09
|Густафсон Элиас
|2
|0.09
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Ланс Антон
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|4
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Андерссон Йохан II
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|2
|0
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Eric Nohlgren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ГАИС
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Эргрюте
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|25% (6)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +6 =3 -11ГАИС 0:0 Фалькенберг Браге 1:4 ГАИС Ландскруна 2:1 ГАИС Васалунд 3:4 ГАИС
ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС
Эргрюте Последние 20 матчей: +7 =9 -4Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:1 Эргрюте Эргрюте 3:1 Акрополис Сундсвалль 0:1 Эргрюте
Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|28 - 17
|43
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|32 - 22
|40
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|23
|11
|6
|6
|33 - 18
|39
|4.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 25
|37
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|29 - 22
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|26 - 28
|31
|9.
|Эстер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|19 - 18
|30
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 26
|27
|11.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 36
|25
|12.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 26
|24
|13.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|14.
|Вестерос
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|15.
|Браге
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 33
|22
|16.
|Васалунд
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|27 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 11
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|7.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|10.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|14.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|15.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|16.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|5.
|Сундсвалль
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|6.
|Треллеборг
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|7.
|Акрополис
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Йёнчёпинг
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|1:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|2:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1