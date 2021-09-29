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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
2:1
Конец матча
Эргрюте
0'
13' Желтая карточка
Ланс Антон
15' Желтая карточка
Карлссон Матиас
0:1
16' Пенальти
Зелькович Айдин
18' Желтая карточка
Зелькович Айдин
21' Желтая карточка
Густафсон Элиас
26' Желтая карточка
Лав Джек Купер
76' Желтая карточка
Андерсен Никлас
1:1
78' Гол
Ярсуват Ричард
79' Желтая карточка
Грозданич Эмин
81' Желтая карточка
Ярсуват Ричард
2:1
89' Гол в свои ворота
Ярсуват Ричард
90'+6
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
16
Андерссон
Йохан
II
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
8
Александерссон
Виктор
11
Линдберг
Юлиус
25
Линдберг
Йонас
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
20
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
11
Густафсон
Элиас
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
ГАИС
3-4-3
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

ГАИС
Эргрюте

11 матчей

45.5%
54.5%
0%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

0%
125%
-25%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
4:4
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:1
А
1:0
А
1:5

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.27
Линдберг Юлиус 3 0.14
Стернер Даниэль 3 0.14
Вангберг Август 2 0.09
Марич Аднан 2 0.09
Линдберг Йонас 1 0.05
Александерссон Виктор 1 0.05
Ярсуват Ричард 1 0.05
Лумбана Борис 1 0.05
Эрнблом Филип 1 0.05
Каргбо Майкл 1 0.05
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 12 (1) 0.52
Полсон Дэниел 4 0.17
Андреассон Антон 2 0.09
Дальквист Хампус 2 0.09
Густафсон Элиас 2 0.09
Сьогрелл Херман 1 0.04
Ailton Jose Almeida1 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Ланс Антон 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 4 0
Андерсен Никлас II 3 0
Вангберг Август 3 0
Грозданич Эмин 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Линдберг Йонас 2 0
Марич Аднан 2 0
Андерссон Йохан II 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Сахлин Ханнес 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Eric Nohlgren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ГАИС 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 22.73% (5)
 Эргрюте 8% (2) 16% (4) 24% (6) 12% (3) 24% (6) 16% (4)

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +6 =3 -11
ГАИС 0:0 Фалькенберг Браге 1:4 ГАИС Ландскруна 2:1 ГАИС Васалунд 3:4 ГАИС
ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Венерсборг 2:2 ГАИС Треллеборг 1:0 ГАИС ГАИС 2:0 Васалунд Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС
Эргрюте Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:1 Эргрюте Эргрюте 3:1 Акрополис Сундсвалль 0:1 Эргрюте
Эргрюте 2:2 Норрбю Эстер 0:0 Эргрюте Mjoelby AI/FF 1:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Браге Норрбю 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 22 13 4 5 28 - 17 43
2. Хельсинборг Заявка 23 11 7 5 35 - 19 40
3. Сундсвалль Заявка 22 12 4 6 33 - 22 40
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю Заявка 23 9 8 6 30 - 24 35
7. Йёнчёпинг Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эстер Заявка 22 8 6 8 19 - 18 30
9. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 21 7 6 8 30 - 26 27
11. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
12. Акрополис Заявка 23 6 7 10 22 - 36 25
13. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
14. Вестерос Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
15. Браге Заявка 22 5 7 10 25 - 33 22
16. Васалунд Заявка 22 6 3 13 27 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
3. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
13. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
14. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
15. Акрополис Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
16. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
11. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 10 0 3 7 7 - 17 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
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Где смотреть матч ГАИС 2:1 Эргрюте онлайн




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