Швеция: Аллсвенскан 2021
Норрчёпинг
3:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Platinumcars Arena
Хаммарбю
16' Желтая карточкаФенгер Мадс
1:0
16' ПенальтиЛеви Йонатан
2:0
45' ГолАдегбенро Самуэль
53' Желтая карточкаМохаммед Азиз
61' Желтая карточкаСельмани Астрит
2:1
64' Гол в свои воротаБоянич Дарьян
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
16'
16'
1:0
45'
53'
61'
64'
2:1
80'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Норрчёпинг
Хаммарбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|13
|0.59
|Бьёрк Карл
|5
|0.23
|Нюман Кристоффер
|3
|0.14
|Вальквист Линус
|2
|0.09
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.09
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.09
|Скуласон Ари
|2
|0.09
|Сема Майч
|2
|0.09
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|8
|0.36
|Амоо Акинкунми
|6
|0.27
|Сельмани Астрит
|4
|0.18
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.18
|Андерсен Йеппе
|2
|0.09
|Мохаммед Азиз
|2
|0.09
|Джазе Моханад
|1
|0.05
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|Боянич Дарьян
|1
|0.05
|Аккам Давид
|1
|0.05
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Williot Swedberg
|1
|0.05
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.05
|Родич Владимир
|1
|0.05
|Матко Алёша
|1
|0.05
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Скуласон Ари
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Сельмани Астрит
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Боянич Дарьян
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Мадьяр Ричард
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Паулиньо II
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Williot Swedberg
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-ом тайме 6
10 Во 2-ом тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-ом тайме 11
4 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
9
56%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 14
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
3
27%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
33
35
15 В 1-ом тайме 14
18 Во 2-ом тайме 21
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
5
15%
5
14%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
8
24%
8
23%
61-75
8
24%
8
23%
76-90
Пропущено
23
27
12 В 1-ом тайме 17
11 Во 2-ом тайме 10
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
3
13%
4
15%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
3
13%
11
41%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:0 Эребру - Норрчёпинг 0:3
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1
Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хаммарбю - Сириус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 25
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|3:1 Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|7.
|Хаммарбю
|1:3 Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 30
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 19
|24
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|1:3 Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|3:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|3:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|1:3 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|13
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0