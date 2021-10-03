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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13174
Хаммарбю
0'
16' Желтая карточка
Фенгер Мадс
1:0
16' Пенальти
Леви Йонатан
2:0
45' Гол
Адегбенро Самуэль
53' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
61' Желтая карточка
Сельмани Астрит
2:1
64' Гол в свои ворота
Боянич Дарьян
3:1
79' Гол
Адегбенро Самуэль
90'+5
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
26
Хазени
Кристоффер
16
Агардиус
Виктор
10
Леви
Йонатан
15
Бьёрк
Карл
9
Адегбенро
Самуэль
1
Оустед
Давид
13
Фенгер
Мадс
4
Мадьяр
Ричард
23
Фьолусон
Йон
Гудни
11
Родич
Владимир
32
Мохаммед
Азиз
8
Андерсен
Йеппе
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
Норрчёпинг
3-4-3
Хаммарбю
3-4-3

Ход матча

16'
 
Фенгер Мадс
16'
Леви Йонатан
1:0
27'
 
Матко Алёша
Фьолусон Йон Гудни
45'
Адегбенро Самуэль
(Абдулразак Исхак)
2:0
45'
 
Сандберг Симон
Джазе Моханад
46'
 
Амоо Акинкунми
Андерсен Йеппе
53'
 
Мохаммед Азиз
58'
Скуласон Ари
Хазени Кристоффер
 
59'
 
Williot Swedberg
Людвигсон Густав
59'
 
Bjoern Paulsen
Мадьяр Ричард
61'
 
Сельмани Астрит
64'
2:1
Боянич Дарьян
79'
Адегбенро Самуэль
(Агардиус Виктор)
3:1
85'
Тело Кристофер
Леви Йонатан
 
89'
Сема Майч
Бьёрк Карл
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Норрчёпинг
Хаммарбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 14 0.64
Бьёрк Карл 5 0.23
Нюман Кристоффер 3 0.14
Вальквист Линус 2 0.09
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.09
Леви Йонатан 2 (1) 0.09
Скуласон Ари 2 0.09
Сема Майч 2 0.09
Агардиус Виктор 1 0.05
Хазени Кристоффер 1 0.05
Кастегрен Хенрик 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Хакшабанович Сеад 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Франссон Александер 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.36
Амоо Акинкунми 6 0.27
Сельмани Астрит 4 0.18
Халили Абдул 4 (1) 0.18
Андерсен Йеппе 2 0.09
Мохаммед Азиз 2 0.09
Джазе Моханад 1 0.05
Фенгер Мадс 1 0.05
Боянич Дарьян 1 0.05
Аккам Давид 1 0.05
Bjoern Paulsen 1 0.05
Williot Swedberg 1 0.05
Фьолусон Йон Гудни 1 0.05
Родич Владимир 1 0.05
Матко Алёша 1 0.05

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Агардиус Виктор 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Скуласон Ари 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Вальквист Линус 2 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Леви Йонатан 1 0
Кусу Манассе 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Андерсен Йеппе 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Халили Абдул 4 0
Боянич Дарьян 4 0
Джазе Моханад 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Мадьяр Ричард 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Паулиньо II 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Williot Swedberg 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
4
31%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-ом тайме 13
4 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
1
5%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
1
10%
10
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 14
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
13%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
3
27%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Забито

37
35
17 В 1-ом тайме 14
20 Во 2-ом тайме 21
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
5
14%
5
14%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
9
24%
8
23%
61-75
9
24%
8
23%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-ом тайме 19
11 Во 2-ом тайме 12
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
3
13%
4
13%
1-15
6
26%
3
10%
16-30
3
13%
12
39%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
3
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:0 Эребру - Норрчёпинг 0:3
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1
Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хаммарбю - Сириус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 22 12 5 5 45 - 25 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
7. Хаммарбю Заявка 22 9 7 6 36 - 30 34
8. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Сириус Заявка 22 7 6 9 24 - 36 27
11. Мьельбю Заявка 22 5 9 8 18 - 19 24
12. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
13. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Где смотреть матч Норрчёпинг 3:1 Хаммарбю онлайн




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