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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
0:1
Первый тайм: 18'
Фалькенберг
0'
0:1
2' Пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
18'
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
20
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
15
Лав
Джек
Купер
9
Зелькович
Айдин
31
Норинг
Виктор
4
Норен
Аксель
8
Карлссон
Тобиас
II
37
Ludvig
Oehman
22
Эрикссон
Адам
18
Боргстрем
Линус
28
Нильссон
Мелькер
9
Хинтса
Оливер
17
Адриан
Самуэль
6
Веде
Антон
45
Бергмарк-Виберг
Адам
Эргрюте
3-4-3
Фалькенберг
4-5-1

История личных встреч

Эргрюте
Фалькенберг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:2
ТМК
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
2:2
С
2:0
С
0:2
КШ
0:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:2
С
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 12 (1) 0.5
Полсон Дэниел 4 0.17
Андреассон Антон 2 0.08
Дальквист Хампус 2 0.08
Густафсон Элиас 2 0.08
Сьогрелл Херман 1 0.04
Ailton Jose Almeida1 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Ланс Антон 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0
Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизито Кваме 6 0.25
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.17
Веде Антон 4 0.17
Нильссон Мелькер 2 0.08
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.08
Энглунд Тобиас 1 0.04
Карлссон Тобиас II 1 0.04
Эрикссон Адам 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Godwin Aguda 1 0.04
Хинтса Оливер 1 0.04
Бьерклунд Калле 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Сахлин Ханнес 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Eric Nohlgren 1 0
Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 8 1
Норен Аксель 5 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Nsima Peter 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Озен Махмут 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Даль Линус 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
5
42%
6
33%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 15
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
1
6%
8
40%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
7
41%
5
25%
76-90

Забито

27
26
12 В 1-ом тайме 12
15 Во 2-ом тайме 14
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
6
22%
4
15%
31-45
3
11%
7
27%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
5
19%
4
15%
76-90

Пропущено

29
38
11 В 1-ом тайме 10
18 Во 2-ом тайме 28
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
10%
1
3%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
2
7%
11
29%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
12
41%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1
Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Эргрюте 0:1 Фалькенберг - Эргрюте 3:2
Фалькенберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1
Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Ландскруна - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Эргрюте 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
5. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
6. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
7. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
10. Эргрюте 0:1 Заявка 24 6 10 8 26 - 31 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Фалькенберг 1:0 Заявка 24 7 5 12 26 - 39 26
14. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте 0:1 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
11. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Фалькенберг 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
13. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
14. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
16. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
4. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Фалькенберг 1:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
13. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
14. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
2. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
3. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Фалькенберг
4.33
4.17
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 0:1 Фалькенберг онлайн




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