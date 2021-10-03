Швеция: Суперэттан 2021
Эргрюте
0:1
Первый тайм: 18'
Фалькенберг
0:1
2' ПенальтиБергмарк-Виберг Адам
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
-
21 Озен МахмутПолузащитник
-
14 Nsima PeterНападающий
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
2'
История личных встреч
Эргрюте
Фалькенберг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|12 (1)
|0.5
|Полсон Дэниел
|4
|0.17
|Андреассон Антон
|2
|0.08
|Дальквист Хампус
|2
|0.08
|Густафсон Элиас
|2
|0.08
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Ланс Антон
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизито Кваме
|6
|0.25
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.17
|Веде Антон
|4
|0.17
|Нильссон Мелькер
|2
|0.08
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.08
|Энглунд Тобиас
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.04
|Эрикссон Адам
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Godwin Aguda
|1
|0.04
|Хинтса Оливер
|1
|0.04
|Бьерклунд Калле
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Eric Nohlgren
|1
|0
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|8
|1
|Норен Аксель
|5
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Озен Махмут
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Даль Линус
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
5
42%
6
33%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 15
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
1
6%
8
40%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
7
41%
5
25%
76-90
Забито
27
26
12 В 1-ом тайме 12
15 Во 2-ом тайме 14
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
2
7%
2
8%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
6
22%
4
15%
31-45
3
11%
7
27%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
5
19%
4
15%
76-90
Пропущено
29
38
11 В 1-ом тайме 10
18 Во 2-ом тайме 28
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
10%
1
3%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
3
10%
7
18%
31-45
2
7%
11
29%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
12
41%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1
Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Эргрюте - Вернаму 0:0 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Эргрюте 0:1 Фалькенберг - Эргрюте 3:2
Фалькенберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1
Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Васалунд 0:3 Ландскруна - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Эргрюте 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|10.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|24
|6
|10
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|13.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|11.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|13.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|14.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|15.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|4.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|13.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0