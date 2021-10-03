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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 15'
Сундсвалль
0' 15'
1
Линдегор
Андерс
28
Victor
Blixt
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
13
Лупер
Вильгельм
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
27
Benjamin
Acquah
11
Карялайнен
Расмус
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Андерссон
Андреас
5
Олссон
Деннис
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
15
Лундстрём
Роберт
23
Ludvig
Naavik
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Хельсинборг
4-4-2
Сундсвалль
4-3-1-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сундсвалль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 11 (1) 0.48
Ольсен Брандур 4 0.17
Йенссон Расмус 3 0.13
Люндберг Виктор 3 0.13
Аль-Хамлави Ассад 3 0.13
Adam Kaied 3 0.13
Лупер Вильгельм 2 0.09
Карялайнен Расмус 2 0.09
Свенссон Макс 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 11 0.5
Энгблум Понтус 7 (2) 0.32
Бенгтссон Йохан 4 0.18
Андерссон Эрик 3 0.14
Блумквист Александр 2 0.09
Олссон Деннис 1 0.05
Лундстрём Роберт 1 0.05
Пичках Пайя 1 0.05
Ludvig Naavik 1 0.05
Экстрём Альбин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Силфвер Понтус 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 5 1
Цука Рави 6 0
Лупер Вильгельм 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Benjamin Acquah 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Adam Kaied 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 0
Халлениус Линус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Андерссон Эрик 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
12%
1
9%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 12
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
0
0%
4
18%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Забито

34
33
15 В 1-ом тайме 13
19 Во 2-ом тайме 20
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
2
6%
5
15%
1-15
8
24%
6
18%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
2
6%
8
24%
46-60
7
21%
6
18%
61-75
10
29%
29%
6
18%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 17
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
10%
2
9%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
5
25%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Браге - Хельсинборг 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Эстер - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Сундсвалль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Хельсинборг 0:0 Заявка 24 11 8 5 35 - 19 41
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 23 12 5 6 33 - 22 41
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю 0:0 Заявка 24 9 9 6 30 - 24 36
7. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 23 9 6 8 28 - 27 33
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
10. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
14. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
7. Хельсинборг 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
8. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Норрбю 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
13. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
14. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
16. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
3. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сундсвалль
2.12
3.74
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 Сундсвалль онлайн




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