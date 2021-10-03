Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
1:2
Конец матча
Сундсвалль
0:1
25' ГолХаллениус Линус
41' Желтая карточкаСилфвер Понтус
45' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
1:1
55' ГолВеберг Чарли
1:2
90' ГолПичках Пайя
28
Victor
Blixt
21
Веберг
Чарли
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Victor BlixtЗащитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
-
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
25'
41'
55'
1:1
90'
1:2
История личных встреч
Хельсинборг
Сундсвалль
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|11 (1)
|0.46
|Ольсен Брандур
|4
|0.17
|Йенссон Расмус
|3
|0.13
|Люндберг Виктор
|3
|0.13
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.13
|Adam Kaied
|3
|0.13
|Лупер Вильгельм
|2
|0.08
|Карялайнен Расмус
|2
|0.08
|Веберг Чарли
|2
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|12
|0.52
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.3
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Андерссон Эрик
|3
|0.13
|Пичках Пайя
|2
|0.09
|Блумквист Александр
|2
|0.09
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Ludvig Naavik
|1
|0.04
|Экстрём Альбин
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Силфвер Понтус
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Цука Рави
|6
|0
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Adam Kaied
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Халлениус Линус
|3
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
8 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 9
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
4
18%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Забито
35
35
15 В 1-ом тайме 14
20 Во 2-ом тайме 21
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
2
6%
5
14%
1-15
8
23%
7
20%
16-30
5
14%
2
6%
31-45
3
9%
8
23%
46-60
7
20%
6
17%
61-75
10
29%
7
20%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 18
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
4
18%
1
4%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
6
27%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Браге - Хельсинборг 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Эстер - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Сундсвалль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|10.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|24
|6
|10
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|13.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|11.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|13.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|14.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|15.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|4.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|13.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0