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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
1:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
25' Гол
Халлениус Линус
41' Желтая карточка
Силфвер Понтус
45' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
1:1
55' Гол
Веберг Чарли
1:2
90' Гол
Пичках Пайя
90'+2
1
Линдегор
Андерс
28
Victor
Blixt
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
13
Лупер
Вильгельм
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
27
Benjamin
Acquah
11
Карялайнен
Расмус
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Андерссон
Андреас
5
Олссон
Деннис
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
15
Лундстрём
Роберт
23
Ludvig
Naavik
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Хельсинборг
4-4-2
Сундсвалль
4-3-1-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сундсвалль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 11 (1) 0.46
Ольсен Брандур 4 0.17
Йенссон Расмус 3 0.13
Люндберг Виктор 3 0.13
Аль-Хамлави Ассад 3 0.13
Adam Kaied 3 0.13
Лупер Вильгельм 2 0.08
Карялайнен Расмус 2 0.08
Веберг Чарли 2 0.08
Свенссон Макс 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 12 0.52
Энгблум Понтус 7 (2) 0.3
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Андерссон Эрик 3 0.13
Пичках Пайя 2 0.09
Блумквист Александр 2 0.09
Олссон Деннис 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Силфвер Понтус 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 6 1
Цука Рави 6 0
Лупер Вильгельм 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Benjamin Acquah 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Adam Kaied 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 0
Халлениус Линус 3 0
Олссон Деннис 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 9
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
0
0%
4
18%
1-15
5
29%
29%
4
18%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Забито

35
35
15 В 1-ом тайме 14
20 Во 2-ом тайме 21
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
2
6%
5
14%
1-15
8
23%
7
20%
16-30
5
14%
2
6%
31-45
3
9%
8
23%
46-60
7
20%
6
17%
61-75
10
29%
7
20%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 18
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
4
18%
1
4%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
6
27%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1
Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Браге - Хельсинборг 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2
Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Эстер - Сундсвалль 0:2 Акрополис - Сундсвалль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
5. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
6. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
7. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
10. Эргрюте 0:1 Заявка 24 6 10 8 26 - 31 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Фалькенберг 1:0 Заявка 24 7 5 12 26 - 39 26
14. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте 0:1 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
11. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Фалькенберг 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
13. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
14. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
16. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
4. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Фалькенберг 1:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
13. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
14. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
2. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
3. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
Где смотреть матч Хельсинборг 1:2 Сундсвалль онлайн




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