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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Хеккен
0' 15'
30
Красники
Мергим
6
Хьертстранд
Бенджамин
4
Моро
Насиру
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
20
Фрайди
Ричард
11
Бесара
Нахир
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
9
Мехмети
Агон
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
5
Экполо
Годсвилл
8
Фрайберг
Эрик
6
Фальцетас
Александр
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Эребру
4-4-2
Хеккен
3-4-3

Ход матча

8'
Али Хусейн
Райт Кевин
 
13'
 
Franklin Uchenna
Фальцетас Александр

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Эребру
Хеккен

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
2:3
А
3:0
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
К
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
2:0
А
5:2
А
4:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:2
А
4:0
А
1:2
ТМС
2:4
А
2:1
А
2:0
А
2:2
А
1:3
ШК
1:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.24
Бесара Нахир 2 0.1
Мехмети Агон 2 0.1
Колландер Деннис 2 0.1
Сегер Давид 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Броберг Мартин 1 0.05
Герзич Нордин 1 0.05
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.48
Валемарк Патрик 4 0.19
Хейнтс Тобиас 3 0.14
Бенгтссон Лео 3 0.14
Траоре Бени 2 0.1
Экполо Годсвилл 2 0.1
Ирандуст Далехо 2 0.1
Юссеф Али 2 0.1
Ольссон Мартин 1 0.05
Линдгрен Расмус 1 0.05
Берггрен Густав 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Валкер Кевин 4 0
Али Хусейн 3 0
Аллен Бобби 3 0
Моро Насиру 1 1
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Фрайди Ричард 1 0
Сегер Давид 1 0
Луан Патрик 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Берггрен Густав 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Бенгтссон Лео 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Карлссон Тобиас III 2 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-ом тайме 11
5 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
4
21%
16-30
1
11%
7
37%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
11%
76-90

Пропущено

26
13
11 В 1-ом тайме 6
15 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
12%
4
31%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
7
27%
3
23%
76-90

Забито

17
31
7 В 1-ом тайме 14
10 Во 2-ом тайме 17
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
2
12%
3
10%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
2
12%
10
32%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
6
35%
3
10%
76-90

Пропущено

40
31
15 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 18
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
5
13%
7
23%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
10
25%
7
23%
61-75
10
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3 Эребру - Хальмстад 1:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2
Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1 Хаммарбю - Хеккен 0:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 22 13 6 3 37 - 17 45
2. АИК 0:0 Заявка 22 12 6 4 31 - 18 42
3. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар 0:1 Заявка 22 9 7 6 24 - 22 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Сириус 1:0 Заявка 22 8 6 8 24 - 33 30
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Хеккен 0:0 Заявка 22 6 8 8 31 - 31 26
11. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру 0:0 Заявка 22 4 5 13 15 - 42 17
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 12 9 3 0 20 - 6 30
2. Юргорден 0:0 Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Сириус 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
8. Кальмар 0:1 Заявка 12 4 4 4 12 - 12 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эребру 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
2. Кальмар 0:1 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Сириус 1:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 22 14
7. АИК 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Хеккен 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
10. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру 0:0 Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Хеккен
3.86
3.76
1.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:0 Хеккен онлайн




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