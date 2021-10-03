Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Берн Арена
Хеккен
11
Бесара
Нахир
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бесара НахирПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Эребру
Хеккен
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.24
|Бесара Нахир
|2
|0.1
|Мехмети Агон
|2
|0.1
|Колландер Деннис
|2
|0.1
|Сегер Давид
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Броберг Мартин
|1
|0.05
|Герзич Нордин
|1
|0.05
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.48
|Валемарк Патрик
|4
|0.19
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.14
|Бенгтссон Лео
|3
|0.14
|Траоре Бени
|2
|0.1
|Экполо Годсвилл
|2
|0.1
|Ирандуст Далехо
|2
|0.1
|Юссеф Али
|2
|0.1
|Ольссон Мартин
|1
|0.05
|Линдгрен Расмус
|1
|0.05
|Берггрен Густав
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|1
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Валкер Кевин
|4
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Аллен Бобби
|3
|0
|Моро Насиру
|1
|1
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Хамад Илоан
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Фрайди Ричард
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
5
36%
4
22%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-ом тайме 11
5 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
4
21%
16-30
1
11%
7
37%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
11%
76-90
Пропущено
26
13
11 В 1-ом тайме 6
15 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
12%
4
31%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
7
27%
3
23%
76-90
Забито
17
31
7 В 1-ом тайме 14
10 Во 2-ом тайме 17
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
2
12%
3
10%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
1
6%
7
23%
31-45
2
12%
10
32%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
6
35%
3
10%
76-90
Пропущено
40
31
15 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 18
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
5
13%
7
23%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
5
13%
5
16%
46-60
10
25%
7
23%
61-75
10
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3 Эребру - Хальмстад 1:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2
Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1 Хаммарбю - Хеккен 0:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|37 - 17
|45
|2.
|АИК
|0:0 Заявка
|22
|12
|6
|4
|31 - 18
|42
|3.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|24 - 22
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Сириус
|1:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 33
|30
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|22
|6
|8
|8
|31 - 31
|26
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 42
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 6
|30
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Сириус
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|8.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|2.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Сириус
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 22
|14
|7.
|АИК
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0