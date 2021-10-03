Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
1:2
Конец матча
Стадион: Берн Арена
Хеккен
19' Желтая карточкаМоро Насиру
22' Желтая карточкаФрайди Ричард
28' Желтая карточкаБенгтссон Лео
42' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
0:1
45' ГолЭкполо Годсвилл
0:2
45' ГолБенгтссон Лео
1:2
49' ПенальтиБесара Нахир
67' Желтая карточкаАллен Бобби
70' Желтая карточкаKristoffer Lund Hansen
90' Желтая карточкаБроберг Мартин
11
Бесара
Нахир
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бесара НахирПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
19'
22'
28'
42'
45'
45'
0:2
49'
1:2
67'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Эребру
Хеккен
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.23
|Бесара Нахир
|3 (1)
|0.14
|Мехмети Агон
|2
|0.09
|Колландер Деннис
|2
|0.09
|Сегер Давид
|1
|0.05
|Мартенссон Йохан
|1
|0.05
|Броберг Мартин
|1
|0.05
|Герзич Нордин
|1
|0.05
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.45
|Валемарк Патрик
|4
|0.18
|Бенгтссон Лео
|4
|0.18
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.14
|Экполо Годсвилл
|3
|0.14
|Траоре Бени
|2
|0.09
|Ирандуст Далехо
|2
|0.09
|Юссеф Али
|2
|0.09
|Ольссон Мартин
|1
|0.05
|Линдгрен Расмус
|1
|0.05
|Берггрен Густав
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|1
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Валкер Кевин
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Али Хусейн
|3
|0
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Хамад Илоан
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
5
31%
4
21%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-ом тайме 11
5 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
4
21%
16-30
1
11%
7
37%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
11%
76-90
Пропущено
26
13
11 В 1-ом тайме 6
15 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
12%
4
31%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
7
27%
3
23%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-ом тайме 16
11 Во 2-ом тайме 17
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
2
11%
3
9%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
1
6%
9
27%
31-45
3
17%
10
30%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
6
33%
3
9%
76-90
Пропущено
42
32
17 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 19
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
5
12%
7
22%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
10
24%
7
22%
61-75
10
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3 Эребру - Хальмстад 1:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2
Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1 Хаммарбю - Хеккен 0:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0