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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
1:2
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
19' Желтая карточка
Моро Насиру
22' Желтая карточка
Фрайди Ричард
28' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
42' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
0:1
45' Гол
Экполо Годсвилл
0:2
45' Гол
Бенгтссон Лео
1:2
49' Пенальти
Бесара Нахир
67' Желтая карточка
Аллен Бобби
70' Желтая карточка
Kristoffer Lund Hansen
90' Желтая карточка
Броберг Мартин
90'+6
30
Красники
Мергим
6
Хьертстранд
Бенджамин
4
Моро
Насиру
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
20
Фрайди
Ричард
11
Бесара
Нахир
89
Валкер
Кевин
18
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
9
Мехмети
Агон
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
5
Экполо
Годсвилл
8
Фрайберг
Эрик
6
Фальцетас
Александр
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Эребру
4-4-2
Хеккен
3-4-3

Ход матча

8'
Али Хусейн
Райт Кевин
 
13'
 
Franklin Uchenna
Фальцетас Александр
19'
Моро Насиру
 
22'
Фрайди Ричард
 
28'
 
Бенгтссон Лео
42'
 
Карлссон Тобиас
45'
0:1
Экполо Годсвилл
(Franklin Uchenna)
45'
0:2
Бенгтссон Лео
(Валемарк Патрик)
46'
Колландер Деннис
Сегер Давид
 
49'
Бесара Нахир
1:2
65'
Броберг Мартин
Мехмети Агон
 
65'
Ларссон Джейк
Хамад Илоан
 
67'
Аллен Бобби
 
70'
 
Kristoffer Lund Hansen
75'
Герзич Нордин
Колландер Деннис
 
82'
 
Сверриссон Оскар
Franklin Uchenna
89'
 
Sebastian Lagerlund
Kristoffer Lund Hansen
90'
Броберг Мартин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Эребру
Хеккен

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
2:3
А
3:0
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
К
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
2:0
А
5:2
А
4:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:2
А
4:0
А
1:2
ТМС
2:4
А
2:1
А
2:0
А
2:2
А
1:3
ШК
1:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.23
Бесара Нахир 3 (1) 0.14
Мехмети Агон 2 0.09
Колландер Деннис 2 0.09
Сегер Давид 1 0.05
Мартенссон Йохан 1 0.05
Броберг Мартин 1 0.05
Герзич Нордин 1 0.05
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.45
Валемарк Патрик 4 0.18
Бенгтссон Лео 4 0.18
Хейнтс Тобиас 3 0.14
Экполо Годсвилл 3 0.14
Траоре Бени 2 0.09
Ирандуст Далехо 2 0.09
Юссеф Али 2 0.09
Ольссон Мартин 1 0.05
Линдгрен Расмус 1 0.05
Берггрен Густав 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Franklin Uchenna 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Валкер Кевин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Али Хусейн 3 0
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Сегер Давид 1 0
Луан Патрик 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Берггрен Густав 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Карлссон Тобиас III 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Траоре Бени 1 0
Kristoffer Lund Hansen 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-ом тайме 7
10 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
5
31%
4
21%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-ом тайме 11
5 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
4
21%
16-30
1
11%
7
37%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
11%
76-90

Пропущено

26
13
11 В 1-ом тайме 6
15 Во 2-ом тайме 7
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
12%
4
31%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
7
27%
3
23%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-ом тайме 16
11 Во 2-ом тайме 17
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
2
11%
3
9%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
1
6%
9
27%
31-45
3
17%
10
30%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
6
33%
3
9%
76-90

Пропущено

42
32
17 В 1-ом тайме 13
25 Во 2-ом тайме 19
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
5
12%
7
22%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
5
12%
6
19%
46-60
10
24%
7
22%
61-75
10
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3 Эребру - Хальмстад 1:0
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2
Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Эребру - Хеккен 0:1 Хаммарбю - Хеккен 0:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
6. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Сириус Заявка 22 7 6 9 24 - 36 27
11. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Где смотреть матч Эребру 1:2 Хеккен онлайн




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