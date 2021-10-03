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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Сириус
0'
0:1
14' Гол
Куаку Кристиан
15'
30
Андерссон
Тобиас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
5
Бергквист
Дуг
11
Ринг
Джонатан
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
31
Фролинг
Нильс
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
30
August
Ahlin
18
Шабани
Лаорент
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
17
Штоль
Адам
2
Хелльборг
Адам
27
Карлссон
Йохан
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Зейдан
Мустафа
9
Куаку
Кристиан
III
Кальмар
4-4-1-1
Сириус
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Куаку Кристиан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Кальмар
Сириус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 8 (2) 0.38
Ринг Джонатан 3 0.14
Фролинг Нильс 3 0.14
Янссон Исак 3 0.14
Ромариньо Перейра 2 0.1
Ринг Себастьян 2 0.1
Бергквист Дуг 1 0.05
Шёстедт Расмус 1 0.05
Стенмарк Йохан 1 0.05
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 10 (1) 0.48
Ортмарк Якоб 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.1
Матисен Маркус 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Карлссон Йохан 1 0.05
Саид Мохаммед 1 0.05
Штоль Адам 1 0.05
Булут Экин 1 0.05
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 6 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 6 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Штоль Адам 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
5
42%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-ом тайме 12
6 Во 2-ом тайме 10
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
27%
4
18%
1-15
1
9%
6
27%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
4
18%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

24
22
8 В 1-ом тайме 7
16 Во 2-ом тайме 15
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
4%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
5
23%
46-60
7
29%
29%
4
18%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Пропущено

21
34
8 В 1-ом тайме 18
13 Во 2-ом тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
5
24%
6
18%
1-15
1
5%
9
26%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
5
24%
6
18%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
5
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1
Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1 Кальмар - Гётеборг 0:0 Эльфсборг - Кальмар 2:2
Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0
Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Сириус 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 22 13 6 3 37 - 17 45
2. АИК 0:0 Заявка 22 12 6 4 31 - 18 42
3. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар 0:1 Заявка 22 9 7 6 24 - 22 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Сириус 1:0 Заявка 22 8 6 8 24 - 33 30
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Хеккен 0:0 Заявка 22 6 8 8 31 - 31 26
11. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру 0:0 Заявка 22 4 5 13 15 - 42 17
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 12 9 3 0 20 - 6 30
2. Юргорден 0:0 Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Сириус 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
8. Кальмар 0:1 Заявка 12 4 4 4 12 - 12 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эребру 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
2. Кальмар 0:1 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Сириус 1:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 22 14
7. АИК 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Хеккен 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
10. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру 0:0 Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Сириус
1.72
3.95
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 0:1 Сириус онлайн




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