Швеция: Аллсвенскан 2021
Кальмар
3:1
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Сириус
0:1
14' ГолКуаку Кристиан
1:1
49' ГолЯнссон Исак
61' Желтая карточкаСаетра Ларс
73' Желтая карточкаШтоль Адам
2:1
77' ГолБерг Оливер
80' Желтая карточкаAugust Ahlin
3:1
80' ПенальтиРинг Джонатан
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
14'
0:1
49'
1:1
61'
73'
74'
77'
2:1
80'
80'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Кальмар
Сириус
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|9 (2)
|0.41
|Ринг Джонатан
|4 (1)
|0.18
|Янссон Исак
|4
|0.18
|Фролинг Нильс
|3
|0.14
|Ромариньо Перейра
|2
|0.09
|Ринг Себастьян
|2
|0.09
|Бергквист Дуг
|1
|0.05
|Шёстедт Расмус
|1
|0.05
|Стенмарк Йохан
|1
|0.05
|Юханссон Петр
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.5
|Ортмарк Якоб
|3
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.09
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|1
|0.05
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|Штоль Адам
|1
|0.05
|Булут Экин
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|6
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|8
|0
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Матисен Маркус
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Колли Джозеф
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
4 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
5
33%
2
15%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-ом тайме 12
6 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
33%
4
16%
1-15
1
8%
6
24%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
2
17%
6
24%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
27
23
8 В 1-ом тайме 8
19 Во 2-ом тайме 15
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
4%
4
17%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
6
22%
5
22%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
6
22%
6
26%
76-90
Пропущено
22
37
9 В 1-ом тайме 18
13 Во 2-ом тайме 19
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
6
27%
6
16%
1-15
1
5%
9
24%
16-30
2
9%
3
8%
31-45
5
23%
7
19%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
5
23%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1
Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1 Кальмар - Гётеборг 0:0 Эльфсборг - Кальмар 2:2
Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0
Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Сириус 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0