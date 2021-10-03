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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
3:1
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
0:1
14' Гол
Куаку Кристиан
1:1
49' Гол
Янссон Исак
61' Желтая карточка
Саетра Ларс
73' Желтая карточка
Штоль Адам
2:1
77' Гол
Берг Оливер
80' Желтая карточка
August Ahlin
3:1
80' Пенальти
Ринг Джонатан
90'+5
30
Андерссон
Тобиас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
5
Бергквист
Дуг
11
Ринг
Джонатан
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
31
Фролинг
Нильс
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
30
August
Ahlin
18
Шабани
Лаорент
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
17
Штоль
Адам
2
Хелльборг
Адам
27
Карлссон
Йохан
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
23
Зейдан
Мустафа
9
Куаку
Кристиан
III
Кальмар
4-4-1-1
Сириус
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Куаку Кристиан
(Шабани Лаорент)
28'
Стенмарк Йохан
Шёстедт Расмус
 
49'
Янссон Исак
(Фролинг Нильс)
1:1
61'
Саетра Ларс
 
65'
 
Роше Джейми
Карлссон Йохан
73'
 
Штоль Адам
74'
Шамун Ноа
Янссон Исак
 
77'
Берг Оливер
(Юханссон Петр)
2:1
80'
 
August Ahlin
80'
Ринг Джонатан
3:1
81'
 
Сьогрелл Херман
Хелльборг Адам
90'
Исраэльссон Эрик
Фролинг Нильс
 
90'
Бакман Виктор
Берг Оливер
 
90'
Сахпекидис Филип
Ринг Джонатан
 
90'
 
Свейер Густав
Нетабай Нахом Гирмай

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Кальмар
Сириус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 9 (2) 0.41
Ринг Джонатан 4 (1) 0.18
Янссон Исак 4 0.18
Фролинг Нильс 3 0.14
Ромариньо Перейра 2 0.09
Ринг Себастьян 2 0.09
Бергквист Дуг 1 0.05
Шёстедт Расмус 1 0.05
Стенмарк Йохан 1 0.05
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.5
Ортмарк Якоб 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.09
Шабани Лаорент 1 0.05
Матисен Маркус 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Карлссон Йохан 1 0.05
Саид Мохаммед 1 0.05
Штоль Адам 1 0.05
Булут Экин 1 0.05
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 6 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 6 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Штоль Адам 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0
August Ahlin 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
4 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
5
33%
2
15%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-ом тайме 12
6 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
33%
4
16%
1-15
1
8%
6
24%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
2
17%
6
24%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

27
23
8 В 1-ом тайме 8
19 Во 2-ом тайме 15
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
1
4%
4
17%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
11%
1
4%
31-45
6
22%
5
22%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
6
22%
6
26%
76-90

Пропущено

22
37
9 В 1-ом тайме 18
13 Во 2-ом тайме 19
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
6
27%
6
16%
1-15
1
5%
9
24%
16-30
2
9%
3
8%
31-45
5
23%
7
19%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
5
23%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1
Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1 Кальмар - Гётеборг 0:0 Эльфсборг - Кальмар 2:2
Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0
Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Сириус 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
6. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Сириус Заявка 22 7 6 9 24 - 36 27
11. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Где смотреть матч Кальмар 3:1 Сириус онлайн




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