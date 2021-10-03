Швеция: Суперэттан 2021
22
Люнг
Даниэль
10
Омонди
Эрик
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Йёнчёпинг
Норрбю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.27
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.27
|Эдквист Адриан
|5
|0.23
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.09
|Свенссон Йеспер
|1
|0.05
|Edin Hamidovic
|1
|0.05
|Зейдан Мустафа
|1
|0.05
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.05
|Николич Марко
|1
|0.05
|Фендрих Фредрик
|1
|0.05
|Бекай Перпарим
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Нордстрем Элиас
|1
|0.05
|Барни Юнес
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|11 (4)
|0.48
|Джобе Бубакарр
|5
|0.22
|Стремберг Робин
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|2
|0.09
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Аргудо Луис
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Крона Себастьян
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|Кваква Энок
|1
|0
|Барни Юнес
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Густафсон Элиас
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Османагич Нино
|5
|0
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Аргудо Луис
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Стремберг Робин
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
4
31%
61-75
3
16%
4
31%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
3
38%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-ом тайме 9
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
20%
3
19%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Забито
29
29
14 В 1-ом тайме 14
15 Во 2-ом тайме 15
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
5
17%
5
17%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
5
17%
7
24%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-ом тайме 9
15 Во 2-ом тайме 16
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
4
15%
5
20%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
6
23%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 1:0 Вестерос - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 1:1
Норрбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1
Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Браге - Норрбю 1:2 Васалунд - Норрбю 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|24
|11
|8
|5
|35 - 19
|41
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|23
|12
|5
|6
|33 - 22
|41
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|6.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|30 - 24
|36
|7.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|28 - 27
|33
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|13.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 9
|22
|7.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|9.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|11.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|13.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|14.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|15.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|3.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|4.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0