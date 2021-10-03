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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
0:1
Конец матча
Норрбю
0'
0:1
49' Гол
Вукоевич Диян
59' Желтая карточка
Крона Себастьян
74' Желтая карточка
Дегерлунд Маркус
76' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
78' Желтая карточка
Барни Юнес
80' Желтая карточка
Вукоевич Диян
90'+7
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
7
Крона
Себастьян
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
14
Йоханссон
Эрик
17
Эдквист
Адриан
10
Омонди
Эрик
23
Кайтофт
Антон
2
Мохамад
Аббас
15
Османагич
Нино
8
Саволайнен
Никлас
17
Берг
Виктор
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
5
Браннефальк
Йохан
21
Вукоевич
Диян
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2
Норрбю
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Норрбю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
1:7
К
1:0
С
0:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.26
Омонди Эрик 6 (1) 0.26
Эдквист Адриан 5 0.22
Страндсатер Даниэль 2 0.09
Свенссон Йеспер 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Зейдан Мустафа 1 0.04
Дегерлунд Маркус 1 0.04
Николич Марко 1 0.04
Фендрих Фредрик 1 0.04
Бекай Перпарим 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Барни Юнес 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 12 (4) 0.5
Джобе Бубакарр 5 0.21
Стремберг Робин 3 0.13
Эрквист Расмус 2 0.08
Браннефальк Йохан 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Аргудо Луис 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Йеспер 5 0
Крона Себастьян 5 0
Фендрих Фредрик 3 1
Бекай Перпарим 4 0
Дегерлунд Маркус 1 1
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ламин Адам Бен 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Густафсон Элиас 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Османагич Нино 5 0
Саволайнен Никлас 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Аргудо Луис 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Стремберг Робин 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Берг Виктор 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
16%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
5
26%
4
29%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
11%
3
20%
1-15
3
33%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-ом тайме 9
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
20%
3
19%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Забито

29
30
14 В 1-ом тайме 14
15 Во 2-ом тайме 16
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
17%
5
17%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
5
17%
7
23%
76-90

Пропущено

27
25
11 В 1-ом тайме 9
16 Во 2-ом тайме 16
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
15%
5
20%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
6
22%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 1:0 Вестерос - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 1:1
Норрбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1
Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Браге - Норрбю 1:2 Васалунд - Норрбю 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Сундсвалль Заявка 23 13 4 6 35 - 23 43
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
5. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
6. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
7. Йёнчёпинг Заявка 23 9 5 9 28 - 28 32
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
10. Эргрюте 0:1 Заявка 24 6 10 8 26 - 31 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Фалькенберг 1:0 Заявка 24 7 5 12 26 - 39 26
14. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте 0:1 Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
11. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Фалькенберг 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
13. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
14. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
16. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Сундсвалль Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
4. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте 0:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Фалькенберг 1:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 18 11
13. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
14. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
2. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
3. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:1 Норрбю онлайн




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