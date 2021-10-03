Швеция: Суперэттан 2021
0:1
49' ГолВукоевич Диян
59' Желтая карточкаКрона Себастьян
74' Желтая карточкаДегерлунд Маркус
76' Желтая карточкаФендрих Фредрик
78' Желтая карточкаБарни Юнес
80' Желтая карточкаВукоевич Диян
22
Люнг
Даниэль
10
Омонди
Эрик
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
49'
0:1
59'
74'
76'
78'
80'
История личных встреч
Йёнчёпинг
Норрбю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.26
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.26
|Эдквист Адриан
|5
|0.22
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.09
|Свенссон Йеспер
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Зейдан Мустафа
|1
|0.04
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.04
|Николич Марко
|1
|0.04
|Фендрих Фредрик
|1
|0.04
|Бекай Перпарим
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Барни Юнес
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|0.5
|Джобе Бубакарр
|5
|0.21
|Стремберг Робин
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|2
|0.08
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Аргудо Луис
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|Крона Себастьян
|5
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|1
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Густафсон Элиас
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Османагич Нино
|5
|0
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Аргудо Луис
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Стремберг Робин
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
16%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
5
26%
4
29%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
11%
3
20%
1-15
3
33%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-ом тайме 9
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
20%
3
19%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-ом тайме 3
11 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Забито
29
30
14 В 1-ом тайме 14
15 Во 2-ом тайме 16
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
17%
5
17%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
5
17%
7
23%
76-90
Пропущено
27
25
11 В 1-ом тайме 9
16 Во 2-ом тайме 16
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
15%
5
20%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
6
22%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 1:0 Вестерос - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 1:1
Норрбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1
Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Браге - Норрбю 1:2 Васалунд - Норрбю 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|35 - 23
|43
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 28
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|10.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|24
|6
|10
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|13.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 39
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|11.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|13.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|14.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|15.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|4.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Фалькенберг
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|13.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|2.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0