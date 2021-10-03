Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Френдс Арена
Юргорден
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
История личных встреч
АИК
Юргорден
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
12 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|7
|0.33
|Стефанелли Николас
|5
|0.24
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.14
|Милошевич Александер
|3
|0.14
|Радулович Боян
|3
|0.14
|Гойтом Хенок
|2
|0.1
|Юлятупа Саку
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Страннегорд Том
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Рогич Филип
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|5
|0.24
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.24
|Эрикссон Магнус
|4
|0.19
|Беркрот Никлас
|4
|0.19
|Радетинац Харис
|3
|0.14
|Ларссон Якоб
|3
|0.14
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.14
|Финнделл Хампус
|3
|0.14
|Асоро Йоэль
|2
|0.1
|Банда Эммануэль
|2
|0.1
|Хольмберг Карл
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Милошевич Александер
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Люстиг Микаэль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|0
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 5
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
4
31%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
11
24
3 В 1-ом тайме 13
8 Во 2-ом тайме 11
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
2
18%
7
29%
29%
61-75
5
45%
3
13%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
29
37
13 В 1-ом тайме 21
16 Во 2-ом тайме 16
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
6
21%
5
14%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
4
14%
9
24%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
9
31%
5
14%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-ом тайме 4
11 Во 2-ом тайме 13
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
6
30%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2 Эстерсунд - АИК 1:2 АИК - Мальмё 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1
Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Дегерфорс - Юргорден 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|37 - 17
|45
|2.
|АИК
|0:0 Заявка
|22
|12
|6
|4
|31 - 18
|42
|3.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|24 - 22
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Сириус
|1:0 Заявка
|22
|8
|6
|8
|24 - 33
|30
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|22
|6
|8
|8
|31 - 31
|26
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 42
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 6
|30
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Сириус
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|8.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|2.
|Кальмар
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Сириус
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 22
|14
|7.
|АИК
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0