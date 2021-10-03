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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:0
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
11' Красная карточка
Шуллер Расмус
17' Желтая карточка
Хольмберг Карл
28' Желтая карточка
Стефанелли Николас
41' Желтая карточка
Асоро Йоэль
1:0
45' Гол
Стефанелли Николас
45' Вторая желтая карточка
Стефанелли Николас
90'+6
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
14
Чилуфя
Эдвард
АИК
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

Ход матча

11'
 
Шуллер Расмус
17'
 
Хольмберг Карл
28'
Стефанелли Николас
 
38'
 
Лёфгрен Йеспер
Хольмберг Карл
41'
 
Асоро Йоэль
45'
Стефанелли Николас
1:0
45'
Стефанелли Николас
 
62'
 
Адеми Альбион
Асоро Йоэль
64'
Рогич Филип
Гойтом Хенок
 
84'
Карлссон Пер
Бауи Набиль
 
89'
Радулович Боян
Zachary Elbouzedi
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

АИК
Юргорден

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
12 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 7 0.32
Стефанелли Николас 6 0.27
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.14
Милошевич Александер 3 0.14
Радулович Боян 3 0.14
Гойтом Хенок 2 0.09
Юлятупа Саку 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Страннегорд Том 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Рогич Филип 1 0.05
Хуссейн Билаль 1 0.05
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 5 0.23
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.23
Эрикссон Магнус 4 0.18
Беркрот Никлас 4 0.18
Радетинац Харис 3 0.14
Ларссон Якоб 3 0.14
Экдаль Хьяльмар 3 0.14
Финнделл Хампус 3 0.14
Асоро Йоэль 2 0.09
Банда Эммануэль 2 0.09
Хольмберг Карл 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Оума Эрик 4 0
Милошевич Александер 3 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Люстиг Микаэль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Ларссон Якоб 3 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Кёкк Эллиот 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
11 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 5
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
26%
4
31%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

11
24
3 В 1-ом тайме 13
8 Во 2-ом тайме 11
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
2
18%
7
29%
29%
61-75
5
45%
3
13%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

30
37
14 В 1-ом тайме 21
16 Во 2-ом тайме 16
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
20%
5
14%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
5
17%
9
24%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
9
30%
5
14%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
1
6%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0
АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2 Эстерсунд - АИК 1:2 АИК - Мальмё 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1
Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0 Хаммарбю - Юргорден 2:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Дегерфорс - Юргорден 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
6. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Сириус Заявка 22 7 6 9 24 - 36 27
11. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
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