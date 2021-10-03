Швеция: Аллсвенскан 2021
Мальмё
0:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Eleda Stadion
Мьельбю
0:1
15' ГолМоро Мамудо
24' Желтая карточкаПенья Серхио
38' Желтая карточкаХоджич Кадир
59' Желтая карточкаГрасия Карлос
80' Желтая карточкаКристиансен Андерс
27
Далин
Юхан
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Emil Lindman
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Токич МаркЗащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
Ход матча
15'
0:1
24'
38'
59'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колак Антонио-Мирко
|11 (1)
|0.5
|Бирманчевич Велько
|7
|0.32
|Кристиансен Андерс
|5 (2)
|0.23
|Налич Ади
|5
|0.23
|Рикс Сёрен
|4
|0.18
|Бергет Йо Инге
|3
|0.14
|Ракип Эрдаль
|2
|0.09
|Абубакари Малик
|2
|0.09
|Кнудсен Йонас
|1
|0.05
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Нильсен Лассе
|1
|0.05
|Нанаси Себастьян
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|4
|0.18
|Моро Мамудо
|4
|0.18
|Нильссон Джоэл
|3
|0.14
|Сарр Амин
|3
|0.14
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.09
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.05
|Джонсон Сэм
|1
|0.05
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Налич Ади
|5
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Колак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
10
13 В 1-ом тайме 4
16 Во 2-ом тайме 6
10 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
5
17%
1
10%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
5
17%
1
10%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
5
17%
3
30%
61-75
6
21%
2
20%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
25%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
45
18
22 В 1-ом тайме 6
23 Во 2-ом тайме 12
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 10
9
20%
2
11%
1-15
6
13%
2
11%
16-30
7
16%
2
11%
31-45
8
18%
4
22%
46-60
7
16%
4
22%
61-75
8
18%
4
22%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-ом тайме 9
15 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
2
8%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Рига - Мальмё 1:1 Мальмё - Сириус 4:0
Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0
Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Эстерсунд 1:0 Мьельбю - Дегерфорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 25
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|3:1 Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|7.
|Хаммарбю
|1:3 Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 30
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 19
|24
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|1:3 Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|3:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|3:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|1:3 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|13
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0