Швеция: Аллсвенскан 2021
Мальмё
0:1
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion Зрители: 21067
Мьельбю
0:1
15' ГолМоро Мамудо
24' Желтая карточкаПенья Серхио
38' Желтая карточкаХоджич Кадир
59' Желтая карточкаГрасия Карлос
80' Желтая карточкаКристиансен Андерс
90' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
27
Далин
Юхан
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Emil Lindman
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Токич МаркЗащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
Ход матча
15'
0:1
24'
38'
59'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колак Антонио-Мирко
|11 (1)
|0.5
|Бирманчевич Велько
|7
|0.32
|Кристиансен Андерс
|5 (2)
|0.23
|Налич Ади
|5
|0.23
|Рикс Сёрен
|4
|0.18
|Бергет Йо Инге
|3
|0.14
|Ракип Эрдаль
|2
|0.09
|Абубакари Малик
|2
|0.09
|Кнудсен Йонас
|1
|0.05
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Нильсен Лассе
|1
|0.05
|Нанаси Себастьян
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|4
|0.18
|Моро Мамудо
|4
|0.18
|Нильссон Джоэл
|3
|0.14
|Сарр Амин
|3
|0.14
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.09
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.05
|Джонсон Сэм
|1
|0.05
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Налич Ади
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Колак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
11
13 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 6
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
5
17%
2
18%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
5
17%
1
9%
31-45
5
17%
1
9%
46-60
5
17%
3
27%
61-75
6
21%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
25%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
45
19
22 В 1-ом тайме 7
23 Во 2-ом тайме 12
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
9
20%
3
16%
1-15
6
13%
2
11%
16-30
7
16%
2
11%
31-45
8
18%
4
21%
46-60
7
16%
4
21%
61-75
8
18%
4
21%
76-90
Пропущено
25
18
10 В 1-ом тайме 9
15 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
12%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
7
28%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Рига - Мальмё 1:1 Мальмё - Сириус 4:0
Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0
Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Эстерсунд 1:0 Мьельбю - Дегерфорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 25
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 30
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 19
|24
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0