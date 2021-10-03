  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 21067
Мьельбю
0'
0:1
15' Гол
Моро Мамудо
24' Желтая карточка
Пенья Серхио
38' Желтая карточка
Ходжич Кадир
59' Желтая карточка
Грасия Карлос
80' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
90' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
90'+6
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
13
Ольссон
Мартин
2
Ларссон
Эрик
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
32
Бергет
Йо
Инге
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
13
Эрикссон
Карлйохан
9
Нильссон
Джоэл
17
Грасия
Карлос
4
Ватсон
Макс
15
Кричак
Иван
5
Ходжич
Кадир
96
Андерссон
Элиас
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
Мальмё
3-5-2
Мьельбю
5-3-1-1

Ход матча

15'
0:1
Моро Мамудо
24'
Пенья Серхио
 
38'
 
Ходжич Кадир
56'
 
Бергстрем Якоб
Моро Мамудо
59'
 
Грасия Карлос
65'
Налич Ади
Пенья Серхио
 
65'
Абубакари Малик
Бергет Йо Инге
 
68'
 
Лёфквист Дэвид
Ходжич Кадир
68'
 
Перссон Ноа
Густафссон Виктор
80'
Кристиансен Андерс
 
81'
 
Джонсон Сэм
Андерссон Элиас
81'
 
Аду Энох
Сарр Амин
90'
Бьорквист Маркус
Ольссон Мартин
 
90'
Ахмедходжич Анел
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Мальмё
Мьельбю

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колак Антонио-Мирко 11 (1) 0.5
Бирманчевич Велько 7 0.32
Кристиансен Андерс 5 (2) 0.23
Налич Ади 5 0.23
Рикс Сёрен 4 0.18
Бергет Йо Инге 3 0.14
Ракип Эрдаль 2 0.09
Абубакари Малик 2 0.09
Кнудсен Йонас 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Нильсен Лассе 1 0.05
Нанаси Себастьян 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 4 0.18
Моро Мамудо 4 0.18
Нильссон Джоэл 3 0.14
Сарр Амин 3 0.14
Ходжич Кадир 2 (1) 0.09
Бьёркандер Эрик 1 0.05
Джонсон Сэм 1 0.05
Лёфквист Дэвид 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Густавссон Йеспер 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Налич Ади 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Инносент Бонке 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Бергет Йо Инге 3 0
Ларссон Эрик 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Колак Антонио-Мирко 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Абубакари Малик 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Пенья Серхио 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Брорссон Франц 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Густавссон Йеспер 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Моро Мамудо 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
11
13 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 6
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
5
17%
2
18%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
5
17%
1
9%
31-45
5
17%
1
9%
46-60
5
17%
3
27%
61-75
6
21%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
25%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

45
19
22 В 1-ом тайме 7
23 Во 2-ом тайме 12
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
9
20%
3
16%
1-15
6
13%
2
11%
16-30
7
16%
2
11%
31-45
8
18%
4
21%
46-60
7
16%
4
21%
61-75
8
18%
4
21%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-ом тайме 9
15 Во 2-ом тайме 9
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 12
3
12%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
7
28%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Рига - Мальмё 1:1 Мальмё - Сириус 4:0
Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0
Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Эстерсунд 1:0 Мьельбю - Дегерфорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 22 12 5 5 45 - 25 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
7. Хаммарбю Заявка 22 9 7 6 36 - 30 34
8. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
9. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
10. Сириус Заявка 22 7 6 9 24 - 36 27
11. Мьельбю Заявка 22 5 9 8 18 - 19 24
12. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
13. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ходжич Кадир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Пенья Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Моро Мамудо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 0:1 Мьельбю онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 