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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
0:0
Первый тайм: 9'
Сирианска Эскильстуна
0' 9'
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
2
Вейлид
Сесар
6
Альборнос
Маурисио
7
Хаммар
Фредрик
24
Стадлер
Эндрю
8
Осбринк
Понтус
90
Тернквист
Ноэль
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
11
Якубу
Алию
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
22
Туре
Ибрахим
19
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Коффей
Эшли
Акрополис
5-3-2
Сирианска Эскильстуна
5-3-2

История личных встреч

Акрополис
Сирианска Эскильстуна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
3:2
С
1:2
ТМК
4:1
ВД
3:2
ВД
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.29
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.13
Фигероа Эрик 2 0.08
Ларссон Даниэль 2 0.08
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Осбринк Понтус 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Вейлид Сесар 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Никопулос Сотириос 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Абрахамссон Александер 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.39
Коффей Эшли 6 0.26
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.13
Алсанати Андре 3 (1) 0.13
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.09
Гётессон Виктор 2 0.09
Якубу Алию 2 0.09
Линнер Альбин 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0

Карточки

Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 6 0
Хаммар Фредрик 5 0
Никопулос Сотириос 5 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Перссон Оскар 2 1
Альборнос Маурисио 3 0
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 6 1
Такахаши Кадзуки 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Коффей Эшли 5 0
Туре Ибрахим 3 0
Маннс Йеспер 3 0
Форс Виктор 3 0
Алсанати Андре 3 0
Редин Понтус 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Сабах Лоусон 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
31%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-ом тайме 12
9 Во 2-ом тайме 12
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
16%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
2
11%
3
30%
76-90

Забито

23
32
10 В 1-ом тайме 14
13 Во 2-ом тайме 18
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
1
4%
6
19%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
7
30%
4
13%
31-45
3
13%
3
9%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
3
13%
9
28%
76-90

Пропущено

35
26
14 В 1-ом тайме 8
21 Во 2-ом тайме 18
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
6
17%
6
23%
46-60
8
23%
4
15%
61-75
7
20%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1
Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Акрополис - Эргрюте 0:1 Треллеборг - Акрополис 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 3:3 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Хельсинборг Заявка 23 11 7 5 35 - 19 40
3. Сундсвалль Заявка 22 12 4 6 33 - 22 40
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю Заявка 23 9 8 6 30 - 24 35
7. Йёнчёпинг Заявка 22 9 5 8 28 - 27 32
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 23 7 8 8 31 - 27 29
10. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
11. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
12. Акрополис 0:0 Заявка 24 6 8 10 22 - 36 26
13. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
14. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 11 6 2 3 18 - 9 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
12. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
13. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
14. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
15. Акрополис 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
16. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Норрбю Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
4. Сундсвалль Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 11 0 4 7 7 - 17 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Акрополис
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.35
3.44
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Акрополис 0:0 Сирианска Эскильстуна онлайн




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