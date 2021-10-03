Швеция: Суперэттан 2021
Акрополис
0:0
Первый тайм: 9'
Сирианска Эскильстуна
27
Фигероа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Якубу АлиюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Базе МарванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
История личных встреч
Акрополис
Сирианска Эскильстуна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.29
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.13
|Фигероа Эрик
|2
|0.08
|Ларссон Даниэль
|2
|0.08
|Стадлер Эндрю
|1
|0.04
|Линдквист Никлас
|1
|0.04
|Осбринк Понтус
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Петтерссон Оскар
|1
|0.04
|Никопулос Сотириос
|1
|0.04
|Kewin Lounis
|1
|0.04
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.39
|Коффей Эшли
|6
|0.26
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.13
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.13
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.09
|Гётессон Виктор
|2
|0.09
|Якубу Алию
|2
|0.09
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
Карточки
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Никопулос Сотириос
|5
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Перссон Оскар
|2
|1
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|6
|1
|Такахаши Кадзуки
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Коффей Эшли
|5
|0
|Туре Ибрахим
|3
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Редин Понтус
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Сабах Лоусон
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-ом тайме 12
9 Во 2-ом тайме 12
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
10
10 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
16%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
2
11%
3
30%
76-90
Забито
23
32
10 В 1-ом тайме 14
13 Во 2-ом тайме 18
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
1
4%
6
19%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
7
30%
4
13%
31-45
3
13%
3
9%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
3
13%
9
28%
76-90
Пропущено
35
26
14 В 1-ом тайме 8
21 Во 2-ом тайме 18
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
6
17%
6
23%
46-60
8
23%
4
15%
61-75
7
20%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Акрополис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1
Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Акрополис - Эргрюте 0:1 Треллеборг - Акрополис 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 3:3 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|31 - 19
|46
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 19
|40
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|33 - 22
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|31 - 25
|37
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|30 - 26
|37
|6.
|Норрбю
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|30 - 24
|35
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 27
|32
|8.
|Эстер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|20 - 19
|31
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|31 - 27
|29
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|11.
|ГАИС
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|24 - 26
|27
|12.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|22 - 36
|26
|13.
|Браге
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 33
|25
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 39
|23
|15.
|Вестерос
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|26 - 35
|23
|16.
|Васалунд
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|27 - 40
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|12.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|14.
|Браге
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|15.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|16.
|Васалунд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Норрбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|9.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Эстер
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 11
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 17
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 17
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|12
|1
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|11
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|10
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0