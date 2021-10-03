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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
1:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
28' Желтая карточка
Туре Ибрахим
0:0
37' Не забитый пенальти
Алсанати Андре
1:0
44' Гол
Вейлид Сесар
82' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
86' Желтая карточка
Альборнос Маурисио
90' Желтая карточка
Коффей Эшли
90'+7
92
Orestis
Menka
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
2
Вейлид
Сесар
6
Альборнос
Маурисио
7
Хаммар
Фредрик
24
Стадлер
Эндрю
8
Осбринк
Понтус
90
Тернквист
Ноэль
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
11
Якубу
Алию
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
22
Туре
Ибрахим
19
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Коффей
Эшли
Акрополис
5-3-2
Сирианска Эскильстуна
5-3-2

История личных встреч

Акрополис
Сирианска Эскильстуна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
3:2
С
1:2
ТМК
4:1
ВД
3:2
ВД
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.29
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.13
Фигероа Эрик 2 0.08
Вейлид Сесар 2 0.08
Ларссон Даниэль 2 0.08
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Осбринк Понтус 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Никопулос Сотириос 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Абрахамссон Александер 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.39
Коффей Эшли 6 0.26
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.13
Алсанати Андре 3 (1) 0.13
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.09
Гётессон Виктор 2 0.09
Якубу Алию 2 0.09
Линнер Альбин 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0

Карточки

Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 6 0
Хаммар Фредрик 5 0
Никопулос Сотириос 5 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Перссон Оскар 2 1
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 6 1
Такахаши Кадзуки 6 0
Коффей Эшли 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Форс Виктор 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Алсанати Андре 3 0
Редин Понтус 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Сабах Лоусон 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-ом тайме 7
12 Во 2-ом тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-ом тайме 12
9 Во 2-ом тайме 12
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-ом тайме 2
9 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
16%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
2
11%
3
30%
76-90

Забито

24
32
11 В 1-ом тайме 14
13 Во 2-ом тайме 18
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
1
4%
6
19%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
8
33%
4
13%
31-45
3
13%
3
9%
46-60
7
29%
29%
6
19%
61-75
3
13%
9
28%
76-90

Пропущено

35
27
14 В 1-ом тайме 9
21 Во 2-ом тайме 18
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
11%
2
7%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
5
14%
4
15%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
8
23%
4
15%
61-75
7
20%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1
Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Акрополис - Эргрюте 0:1 Треллеборг - Акрополис 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 3:3 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 23 14 4 5 31 - 19 46
2. Хельсинборг 0:0 Заявка 24 11 8 5 35 - 19 41
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 23 12 5 6 33 - 22 41
4. Ландскруна Заявка 23 11 4 8 31 - 25 37
5. Треллеборг Заявка 23 10 7 6 30 - 26 37
6. Норрбю 0:0 Заявка 24 9 9 6 30 - 24 36
7. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 23 9 6 8 28 - 27 33
8. Эстер Заявка 23 8 7 8 20 - 19 31
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
10. Эргрюте Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 22 8 3 11 24 - 26 27
13. Браге Заявка 23 6 7 10 28 - 33 25
14. Фалькенберг Заявка 23 6 5 12 25 - 39 23
15. Вестерос Заявка 23 5 8 10 26 - 35 23
16. Васалунд Заявка 23 6 3 14 27 - 40 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
6. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 9 22
7. Хельсинборг 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
8. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
9. Норрбю 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Эргрюте Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
11. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
12. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
13. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
14. Вестерос Заявка 12 3 5 4 14 - 18 14
15. Браге Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
16. Васалунд Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 0:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 14 17
3. Вернаму Заявка 11 5 2 4 14 - 13 17
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
9. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
10. Эстер Заявка 11 3 2 6 8 - 11 11
11. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 11 2 2 7 12 - 17 8
14. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
15. Фалькенберг Заявка 11 2 2 7 10 - 18 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 12 1 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 11 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 10 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Вейлид Сесар бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Алсанати Андре пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    28'
    Ibrahim Blati Toure получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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