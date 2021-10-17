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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
3:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
3' Гол
Нильссон Джоэл
2:0
5' Гол
Сарр Амин
7' Желтая карточка
Ринг Себастьян
3:0
18' Гол
Андерссон Элиас
26' Желтая карточка
Юханссон Петр
72'
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
30
Андерссон
Тобиас
23
Стенмарк
Йохан
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
7
Юханссон
Петр
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
31
Фролинг
Нильс
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
Мьельбю
3-5-2
Кальмар
3-4-3

Ход матча

3'
Нильссон Джоэл
(Густафссон Виктор)
1:0
5'
Сарр Амин
2:0
7'
 
Ринг Себастьян
18'
Андерссон Элиас
(Густавссон Йеспер)
3:0
26'
 
Юханссон Петр
56'
Бергстрем Якоб
Сарр Амин
 
61'
 
Сахпекидис Филип
Берг Оливер
61'
 
Шамун Ноа
Янссон Исак

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Мьельбю
Кальмар

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильссон Джоэл 4 0.17
Бергстрем Якоб 4 0.17
Моро Мамудо 4 0.17
Сарр Амин 4 0.17
Ходжич Кадир 2 (1) 0.09
Андерссон Элиас 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 9 (2) 0.39
Ринг Джонатан 4 (1) 0.17
Янссон Исак 4 0.17
Фролинг Нильс 3 0.13
Ромариньо Перейра 2 0.09
Ринг Себастьян 2 0.09
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Густавссон Йеспер 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Густафссон Виктор 3 0
Моро Мамудо 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 7 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Юханссон Петр 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
5
33%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

19
27
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
21%
6
22%
46-60
4
21%
7
26%
61-75
4
21%
6
22%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
22%
6
27%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
3
17%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0
Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Эстерсунд 1:0
Кальмар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1
Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1 Кальмар - Гётеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:1 Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар 0:3 Заявка 23 10 7 6 27 - 25 37
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю 3:0 Заявка 23 6 9 8 21 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:1 Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар 0:3 Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Мьельбю 3:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 5 16
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
13. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар 0:3 Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК 0:1 Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю 3:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю 1:0 Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Кальмар
2.90
31.82
3.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 3:0 Кальмар онлайн




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