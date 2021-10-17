Швеция: Аллсвенскан 2021
Мьельбю
3:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Страндваллен
Кальмар
1:0
3' ГолНильссон Джоэл
2:0
5' ГолСарр Амин
7' Желтая карточкаРинг Себастьян
3:0
18' ГолАндерссон Элиас
26' Желтая карточкаЮханссон Петр
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
3'
5'
2:0
18'
26'
61'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Мьельбю
Кальмар
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильссон Джоэл
|4
|0.17
|Бергстрем Якоб
|4
|0.17
|Моро Мамудо
|4
|0.17
|Сарр Амин
|4
|0.17
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.09
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.04
|Джонсон Сэм
|1
|0.04
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|9 (2)
|0.39
|Ринг Джонатан
|4 (1)
|0.17
|Янссон Исак
|4
|0.17
|Фролинг Нильс
|3
|0.13
|Ромариньо Перейра
|2
|0.09
|Ринг Себастьян
|2
|0.09
|Бергквист Дуг
|1
|0.04
|Шёстедт Расмус
|1
|0.04
|Стенмарк Йохан
|1
|0.04
|Юханссон Петр
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Густафссон Виктор
|3
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|7
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
5
33%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
19
27
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
4
21%
6
22%
46-60
4
21%
7
26%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
22%
6
27%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
3
17%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0
Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Эстерсунд 1:0
Кальмар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1
Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1 Мальмё - Кальмар 3:1 Кальмар - Гётеборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:1 Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|0:3 Заявка
|23
|10
|7
|6
|27 - 25
|37
|7.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|9.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|3:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|21 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|16 - 21
|23
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|0:3 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Мьельбю
|3:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 5
|16
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|12.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Кальмар
|0:3 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|3:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 14
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0