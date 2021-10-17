Швеция: Аллсвенскан 2021
Хаммарбю
1:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Теле2 Арена
АИК
41' Желтая карточкаWilliot Swedberg
53' Желтая карточкаМадьяр Ричард
1:0
58' ГолАмоо Акинкунми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
41'
53'
58'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Хаммарбю
АИК
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|8
|0.35
|Амоо Акинкунми
|6
|0.26
|Сельмани Астрит
|4
|0.17
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.17
|Андерсен Йеппе
|2
|0.09
|Мохаммед Азиз
|2
|0.09
|Джазе Моханад
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Боянич Дарьян
|1
|0.04
|Аккам Давид
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Williot Swedberg
|1
|0.04
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.04
|Родич Владимир
|1
|0.04
|Матко Алёша
|1
|0.04
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|7
|0.3
|Стефанелли Николас
|6
|0.26
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.13
|Милошевич Александер
|3
|0.13
|Радулович Боян
|3
|0.13
|Гойтом Хенок
|2
|0.09
|Юлятупа Саку
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Страннегорд Том
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Сельмани Астрит
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Боянич Дарьян
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Паулиньо II
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Милошевич Александер
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Люстиг Микаэль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
14%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
1
9%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
5
23%
5
45%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
2
15%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Пропущено
20
8
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
50%
16-30
10
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
3
38%
61-75
4
20%
1
13%
76-90
Забито
35
30
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
5
14%
6
20%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
8
23%
3
10%
61-75
8
23%
9
30%
76-90
Пропущено
31
20
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
6
30%
16-30
12
39%
1
5%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
6
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0
Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:1
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1
АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2 Эстерсунд - АИК 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:1 Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|0:3 Заявка
|23
|10
|7
|6
|27 - 25
|37
|7.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|9.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|3:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|21 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|16 - 21
|23
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|0:3 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Мьельбю
|3:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 5
|16
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|12.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Кальмар
|0:3 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 13
|18
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|3:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 14
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0