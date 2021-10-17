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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
1:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
АИК
0'
41' Желтая карточка
Williot Swedberg
53' Желтая карточка
Мадьяр Ричард
1:0
58' Гол
Амоо Акинкунми
67'
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
42
Bjoern
Paulsen
5
Джазе
Моханад
11
Родич
Владимир
32
Мохаммед
Азиз
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
33
Амоо
Акинкунми
16
Людвигсон
Густав
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
22
Рогич
Филип
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
Хаммарбю
4-4-2
АИК
4-4-2

Ход матча

41'
Williot Swedberg
 
53'
Мадьяр Ричард
 
56'
Сельмани Астрит
Родич Владимир
 
58'
Амоо Акинкунми
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Хаммарбю
АИК

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.35
Амоо Акинкунми 6 0.26
Сельмани Астрит 4 0.17
Халили Абдул 4 (1) 0.17
Андерсен Йеппе 2 0.09
Мохаммед Азиз 2 0.09
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Williot Swedberg 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 7 0.3
Стефанелли Николас 6 0.26
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.13
Милошевич Александер 3 0.13
Радулович Боян 3 0.13
Гойтом Хенок 2 0.09
Юлятупа Саку 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Андерсен Йеппе 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Халили Абдул 4 0
Боянич Дарьян 4 0
Джазе Моханад 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Паулиньо II 1 0
Людвигсон Густав 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 10 0
Оума Эрик 4 0
Милошевич Александер 3 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Люстиг Микаэль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
14%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
5
23%
1
9%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
5
23%
5
45%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
27%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
2
15%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Пропущено

20
8
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
50%
16-30
10
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
15%
3
38%
61-75
4
20%
1
13%
76-90

Забито

35
30
14 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
5
14%
6
20%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
8
23%
3
10%
61-75
8
23%
9
30%
76-90

Пропущено

31
20
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
6
30%
16-30
12
39%
1
5%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
6
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0
Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:1
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1
АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2 Эстерсунд - АИК 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:1 Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар 0:3 Заявка 23 10 7 6 27 - 25 37
7. Хаммарбю 1:0 Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю 3:0 Заявка 23 6 9 8 21 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:1 Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю 1:0 Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар 0:3 Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Мьельбю 3:0 Заявка 11 4 4 3 10 - 5 16
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
13. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар 0:3 Заявка 11 5 3 3 12 - 13 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК 0:1 Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю 3:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю 1:0 Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Williot Swedberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Williot Swedberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
АИК
2.58
4.49
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 1:0 АИК онлайн




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