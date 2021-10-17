Швеция: Суперэттан 2021
27' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
0:0
28' Не забитый пенальтиАргудо Луис
1:0
54' ГолАргудо Луис
1:1
57' ГолСёдерберг Никлас
1:2
71' ГолСеллин Роббин
2:2
84' ГолСтремберг Робин
90' Желтая карточкаАргудо Луис
90' Желтая карточкаКарлберг Дуглас
2:3
90' ГолПлана Леонард
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Аргудо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
28'
0:0
54'
1:0
57'
1:1
71'
1:2
84'
90'
90'
90'
2:3
История личных встреч
Норрбю
Браге
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|0.48
|Джобе Бубакарр
|5
|0.2
|Стремберг Робин
|4
|0.16
|Эрквист Расмус
|2
|0.08
|Аргудо Луис
|2
|0.08
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|12 (4)
|0.48
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.12
|Селлин Роббин
|2
|0.08
|Лундин Антон
|2
|0.08
|Карлберг Дуглас
|2
|0.08
|Хеллберг Сет
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Перссон Хоаким
|1
|0.04
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.04
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Антонссон Бьярни
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.04
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|0
|Османагич Нино
|5
|0
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Мохамад Аббас
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Стремберг Робин
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|7
|0
|Зеттерстрём Александр
|5
|1
|Тити Адиль
|5
|0
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Плана Леонард
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
22%
7
41%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
5
38%
7
37%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
14%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
20%
3
16%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
32
32
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
5
16%
5
16%
1-15
5
16%
3
9%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
5
16%
6
19%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
8
25%
11
34%
76-90
Пропущено
28
38
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
5
18%
6
16%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
0
0%
10
26%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
9
32%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1
Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Браге - Норрбю 1:2
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4
Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Норрбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|36 - 24
|44
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 28
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 27
|38
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|8.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|9.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|11.
|Браге
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|33 - 37
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|13.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|14.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|8.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|9.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|10.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|11.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Браге
|Плана Леонард
|12
|4
|2
|5.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0