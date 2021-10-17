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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
2:3
Конец матча
Браге
0'
27' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
0:0
28' Не забитый пенальти
Аргудо Луис
1:0
54' Гол
Аргудо Луис
1:1
57' Гол
Сёдерберг Никлас
1:2
71' Гол
Селлин Роббин
2:2
84' Гол
Стремберг Робин
90' Желтая карточка
Аргудо Луис
90' Желтая карточка
Карлберг Дуглас
2:3
90' Гол
Плана Леонард
90'+6
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
15
Османагич
Нино
18
Пекальски
Иво
7
Эрквист
Расмус
22
Аргудо
Луис
13
Стремберг
Робин
20
Джобе
Бубакарр
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
18
Nicolas
Gianini
Dantas
3
Макаси
Мозес
11
Лундин
Антон
20
Filip
Sjoeberg1
8
Хеллберг
Сет
7
Селлин
Роббин
14
Сёдерберг
Никлас
10
Плана
Леонард
Норрбю
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Норрбю
Браге

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:3
С
0:0
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 12 (4) 0.48
Джобе Бубакарр 5 0.2
Стремберг Робин 4 0.16
Эрквист Расмус 2 0.08
Аргудо Луис 2 0.08
Берг Виктор 1 0.04
Браннефальк Йохан 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 12 (4) 0.48
Сёдерберг Никлас 3 0.12
Селлин Роббин 2 0.08
Лундин Антон 2 0.08
Карлберг Дуглас 2 0.08
Хеллберг Сет 2 0.08
Йоханссон Александр 2 0.08
Перссон Хоаким 1 0.04
Лильестранд Маттиас 1 0.04
Хиндрикес Понтус 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Антонссон Бьярни 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Filip Sjoeberg1 1 0.04
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Османагич Нино 5 0
Саволайнен Никлас 5 0
Аргудо Луис 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Стремберг Робин 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Берг Виктор 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Олссон Макс 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 7 0
Зеттерстрём Александр 5 1
Тити Адиль 5 0
Хиндрикес Понтус 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Сёдерберг Никлас 4 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Плана Леонард 2 0
Макаси Мозес 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Лундин Антон 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
4
22%
7
41%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
5
38%
7
37%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
14%
4
27%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
20%
3
16%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

32
32
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
5
16%
5
16%
1-15
5
16%
3
9%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
5
16%
6
19%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
8
25%
11
34%
76-90

Пропущено

28
38
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
5
18%
6
16%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
0
0%
10
26%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
9
32%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1
Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Хельсинборг - Норрбю 0:2 Браге - Норрбю 1:2
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4
Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Норрбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 24 13 5 6 36 - 24 44
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 25 10 8 7 33 - 27 38
7. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
8. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
9. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
10. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
11. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
13. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
14. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 12 5 4 3 18 - 13 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
7. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
9. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
10. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
11. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
12. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Браге Плана Леонард 12 4 2
5. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Аргудо Луис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    27'
    Николас Джанини Дантас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 2:3 Браге онлайн




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