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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Эребру
0'
28' Желтая карточка
Сегер Давид
37'
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
1
Аллен
Бобби
4
Моро
Насиру
14
Альмебек
Михаэль
27
Сковгор
Андреас
2
Бьёрнквист
Даниэль
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
6
Хьертстранд
Бенджамин
16
Сегер
Давид
9
Мехмети
Агон
11
Бесара
Нахир
Гётеборг
4-4-2
Эребру
3-5-2

Ход матча

28'
 
Сегер Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

История личных встреч

Гётеборг
Эребру

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
А
0:1
К
3:3
А
1:3
А
2:0
А
2:2
А
4:2
А
3:2
А
3:2
А
6:0
К
2:1
А
0:2
А
3:4
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
0:2
А
0:1
А
2:1
А
0:0
А
0:0
А
1:0
А
4:2
А
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сана Тобиас 5 (3) 0.22
Берг Маркус 5 0.22
Сигторссон Колбейнн 4 0.17
Якоб Кевин 2 0.09
Сёдер Робин 2 0.09
Терн Симон 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Вендт Оскар 0 0
Норлин Густаф 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.22
Бесара Нахир 3 (1) 0.13
Мехмети Агон 2 0.09
Колландер Деннис 2 0.09
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Юханссон Карл II 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Валкер Кевин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Али Хусейн 3 0
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Сегер Давид 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
3
12%
1-15
4
27%
5
19%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
33%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
22%
3
17%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
6
33%
76-90

Пропущено

33
42
19 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
7
21%
5
12%
1-15
5
15%
6
14%
16-30
7
21%
6
14%
31-45
8
24%
5
12%
46-60
3
9%
10
24%
61-75
3
9%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Хеккен 1:1
Эребру
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 23 10 7 6 27 - 26 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг 0:0 Заявка 23 5 8 10 24 - 32 23
14. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
15. Эребру 0:0 Заявка 23 4 5 14 16 - 44 17
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
13. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
14. Гётеборг 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 15 13
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар Заявка 11 5 3 3 12 - 14 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Эребру 0:0 Заявка 12 2 1 9 7 - 28 7
15. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Сегер Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Эребру
1.75
3.85
6.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:0 Эребру онлайн




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