Швеция: Аллсвенскан 2021
Гётеборг
2:0
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Эребру
28' Желтая карточкаСегер Давид
1:0
43' ГолВендт Оскар
90' Желтая карточкаВалкер Кевин
2:0
90' ГолВендт Оскар
17
Вендт
Оскар
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
28'
43'
1:0
82'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
13 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Гётеборг
Эребру
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.22
|Берг Маркус
|5
|0.22
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.17
|Вендт Оскар
|2
|0.09
|Якоб Кевин
|2
|0.09
|Сёдер Робин
|2
|0.09
|Терн Симон
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Гамшик Марек
|1
|0.04
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.04
|Айеш Хосам
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.22
|Бесара Нахир
|3 (1)
|0.13
|Мехмети Агон
|2
|0.09
|Колландер Деннис
|2
|0.09
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Юханссон Карл II
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|1
|Валкер Кевин
|5
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Али Хусейн
|3
|0
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Хамад Илоан
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
4
44%
76-90
Пропущено
15
28
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
5
18%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
5
33%
3
11%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
0
0%
8
29%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
33%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
3
12%
2
11%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
6
24%
6
33%
76-90
Пропущено
33
44
19 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
7
21%
5
11%
1-15
5
15%
6
14%
16-30
7
21%
7
16%
31-45
8
24%
5
11%
46-60
3
9%
10
23%
61-75
3
9%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Хеккен 1:1
Эребру
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|27 - 26
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 30
|37
|8.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|9.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|22 - 19
|27
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|26 - 32
|25
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|16 - 21
|23
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 5
|16
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|12.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Кальмар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 14
|18
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 14
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0