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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
2:0
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
28' Желтая карточка
Сегер Давид
1:0
43' Гол
Вендт Оскар
90' Желтая карточка
Валкер Кевин
2:0
90' Гол
Вендт Оскар
90'+7
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
1
Аллен
Бобби
4
Моро
Насиру
14
Альмебек
Михаэль
27
Сковгор
Андреас
2
Бьёрнквист
Даниэль
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
6
Хьертстранд
Бенджамин
16
Сегер
Давид
9
Мехмети
Агон
11
Бесара
Нахир
Гётеборг
4-4-2
Эребру
3-5-2

Ход матча

28'
 
Сегер Давид
43'
Вендт Оскар
1:0
46'
 
Мартенссон Йохан
Мехмети Агон
46'
 
Фрайди Ричард
Сегер Давид
66'
Якоб Кевин
Вильхельмссон Оскар
 
70'
 
Броберг Мартин
Хамад Илоан
74'
 
Али Хусейн
Бьёрнквист Даниэль
82'
Терн Симон
Айеш Хосам
 
82'
 
Ларссон Джейк
Хьертстранд Бенджамин
90'
 
Валкер Кевин
90'
Вендт Оскар
(Берг Маркус)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 13 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Гётеборг
Эребру

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
А
0:1
К
3:3
А
1:3
А
2:0
А
2:2
А
4:2
А
3:2
А
3:2
А
6:0
К
2:1
А
0:2
А
3:4
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
0:2
А
0:1
А
2:1
А
0:0
А
0:0
А
1:0
А
4:2
А
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сана Тобиас 5 (3) 0.22
Берг Маркус 5 0.22
Сигторссон Колбейнн 4 0.17
Вендт Оскар 2 0.09
Якоб Кевин 2 0.09
Сёдер Робин 2 0.09
Терн Симон 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.22
Бесара Нахир 3 (1) 0.13
Мехмети Агон 2 0.09
Колландер Деннис 2 0.09
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Юханссон Карл II 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 1
Валкер Кевин 5 0
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Али Хусейн 3 0
Альмебек Михаэль 2 0
Бесара Нахир 2 0
Хуммет Денис 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Сегер Давид 2 0
Мехмети Агон 1 0
Хамад Илоан 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
4
44%
76-90

Пропущено

15
28
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
5
18%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
5
33%
3
11%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
0
0%
8
29%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
6
33%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
3
12%
2
11%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
6
24%
6
33%
76-90

Пропущено

33
44
19 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
7
21%
5
11%
1-15
5
15%
6
14%
16-30
7
21%
7
16%
31-45
8
24%
5
11%
46-60
3
9%
10
23%
61-75
3
9%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Хеккен 1:1
Эребру
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0
Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2 Дегерфорс - Эребру 3:0 Хеккен - Эребру 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
2. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 23 10 7 6 27 - 26 37
7. Хаммарбю Заявка 23 10 7 6 37 - 30 37
8. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Мьельбю Заявка 23 6 9 8 22 - 19 27
12. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
13. Гётеборг Заявка 23 6 7 10 26 - 32 25
14. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Хаммарбю Заявка 12 8 3 1 23 - 11 27
3. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Мьельбю Заявка 11 4 4 3 11 - 5 16
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар Заявка 11 5 3 3 12 - 14 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Вендт Оскар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Сегер Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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