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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
3:0
Перерыв

Стадион:
Сириус
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
5
Мауду
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
30
August
Ahlin
27
Карлссон
Йохан
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
5
Роше
Джейми
18
Шабани
Лаорент
2
Хелльборг
Адам
12
Ортмарк
Якоб
23
Зейдан
Мустафа
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
Эльфсборг
4-3-3
Сириус
4-4-2

Ход матча

4'
Гудьонсен Свейнн
(Странд Симон)
1:0
28'
Гудьонсен Свейнн
(Оккельс Йеппе)
2:0
42'
Ларссон Йохан
(Ольссон Симон)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Эльфсборг
Сириус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 6 0.25
Ндионе Мароки 5 (1) 0.21
Оккельс Йеппе 5 0.21
Бернхардссон Александер 4 0.17
Альм Расмус 4 0.17
Ларссон Йохан 3 0.13
Гудьонсен Свейнн 3 0.13
Ольссон Симон 2 0.08
Вяйсянен Лео 2 0.08
Гояни Роберт 1 0.04
Хольст Фредерик 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.46
Ортмарк Якоб 3 0.13
Матисен Маркус 2 0.08
Зейдан Мустафа 2 0.08
Шабани Лаорент 1 0.04
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Силисуфай Эди 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 6 0
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Хольст Фредерик 4 0
Странд Симон 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Мауду 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 6 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0
August Ahlin 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
6
29%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Пропущено

13
25
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
4
16%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
6
46%
6
24%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
24%
2
17%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Забито

38
25
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
10
26%
4
16%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
5
20%
46-60
6
16%
5
20%
61-75
8
21%
6
24%
76-90

Пропущено

25
38
8 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
3
12%
6
16%
1-15
2
8%
9
24%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
9
36%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0
Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4
Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
2. Эльфсборг 3:0 Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
7. Хаммарбю 2:3 Заявка 24 10 7 7 39 - 33 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Сириус 0:3 Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Гётеборг 1:0 Заявка 24 7 7 10 27 - 32 28
12. Мьельбю 0:1 Заявка 24 6 9 9 22 - 20 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
16. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
3. Хаммарбю 2:3 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4. Эльфсборг 3:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус 0:3 Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Мьельбю 0:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 6 16
13. Гётеборг 1:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг 3:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
8. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус 0:3 Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю 0:1 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю 2:3 Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
16. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ларссон Йохан бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Гудьонсен Свейнн бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Гудьонсен Свейнн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Сириус
1.64
9.49
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 3:0 Сириус онлайн




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