Швеция: Аллсвенскан 2021
3:0
Перерыв
Стадион: Boraas Arena
1:0
4' ГолГудьонсен Свейнн
2:0
28' ГолГудьонсен Свейнн
3:0
42' ГолЛарссон Йохан
5
Мауду
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
30
August
Ahlin
12
Ортмарк
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
34 Noel Hansson
-
33 Tim Olsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
4'
1:0
28'
42'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Эльфсборг
Сириус
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|6
|0.25
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.21
|Оккельс Йеппе
|5
|0.21
|Бернхардссон Александер
|4
|0.17
|Альм Расмус
|4
|0.17
|Ларссон Йохан
|3
|0.13
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.13
|Ольссон Симон
|2
|0.08
|Вяйсянен Лео
|2
|0.08
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.04
|Ондрейка Якоб
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.46
|Ортмарк Якоб
|3
|0.13
|Матисен Маркус
|2
|0.08
|Зейдан Мустафа
|2
|0.08
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Булут Экин
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Силисуфай Эди
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Фрик Пер
|6
|0
|Холмен Самуэль
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Хольст Фредерик
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Мауду
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|8
|0
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Матисен Маркус
|3
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Колли Джозеф
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
6
29%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Пропущено
13
25
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
4
16%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
6
46%
6
24%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
24%
2
17%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Забито
38
25
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
10
26%
4
16%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
5
20%
46-60
6
16%
5
20%
61-75
8
21%
6
24%
76-90
Пропущено
25
38
8 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 19
3
12%
6
16%
1-15
2
8%
9
24%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
9
36%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0
Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4
Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|2.
|Эльфсборг
|3:0 Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|3.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|4.
|АИК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|32 - 19
|44
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|37 - 28
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|7.
|Хаммарбю
|2:3 Заявка
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Сириус
|0:3 Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 32
|28
|12.
|Мьельбю
|0:1 Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 20
|27
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|15.
|Эстерсунд
|3:2 Заявка
|24
|4
|4
|16
|23 - 43
|16
|16.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|3.
|Хаммарбю
|2:3 Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|4.
|Эльфсборг
|3:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|0:3 Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|12.
|Мьельбю
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 6
|16
|13.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|3:2 Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Эльфсборг
|3:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 18
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|8.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|0:3 Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|2:3 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эстерсунд
|3:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6