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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Мальмё
0'
21' Желтая карточка
Мэтьюз Ташрик
29'
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
15
Менса
Гидеон
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
17
Мэтьюз
Ташрик
99
Симович
Робин
21
Карлссон
Виктор
27
Далин
Юхан
13
Ольссон
Мартин
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
4
Мойсандер
Никлас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
8
Пенья
Серхио
7
Ракип
Эрдаль
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Варберг БоИС
3-4-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

21'
Мэтьюз Ташрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Варберг БоИС
Мальмё

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
3:2
А
3:2
А
2:2
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 0.17
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.17
Мун Райан 4 (1) 0.17
Станисич Оливер 4 0.17
Йоханссон Александр 2 0.08
Карлссон Виктор 2 0.08
Симович Робин 2 0.08
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Лильенбэк Антон 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 12 (2) 0.5
Бирманчевич Велько 7 0.29
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.25
Налич Ади 6 0.25
Рикс Сёрен 4 0.17
Бергет Йо Инге 3 0.13
Ракип Эрдаль 2 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Кнудсен Йонас 1 0.04
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Нильсен Лассе 1 0.04
Нанаси Себастьян 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 6 2
Закриссон Хампус 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Винбо Альбин 6 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Симович Робин 4 0
Эджупи Альберт 4 0
Мэтьюз Ташрик 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Мун Райан 3 0
Станисич Оливер 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Налич Ади 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Инносент Бонке 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Бергет Йо Инге 3 0
Ларссон Эрик 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Чолак Антонио-Мирко 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Абубакари Малик 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Пенья Серхио 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
42%
4
33%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

15
29
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
1
7%
5
17%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
4
27%
5
17%
61-75
4
27%
6
21%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90

Забито

26
48
11 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
12%
9
19%
1-15
5
19%
6
13%
16-30
3
12%
8
17%
31-45
2
8%
10
21%
46-60
6
23%
7
15%
61-75
7
27%
8
17%
76-90

Пропущено

29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
1
3%
4
16%
46-60
8
28%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1
Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 24 14 5 5 33 - 19 47
2. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
3. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
4. Мальмё 0:1 Заявка 24 13 5 6 48 - 26 44
5. Хаммарбю Заявка 24 11 7 6 41 - 33 40
6. Норрчёпинг 0:1 Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 24 8 7 9 27 - 29 31
10. Сириус Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
11. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
12. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 24 3 4 17 23 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё 0:1 Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг 0:1 Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 12 19
10. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
11. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 12 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. АИК 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Мэтьюз Ташрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мальмё
6.40
4.20
1.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 1:0 Мальмё онлайн




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