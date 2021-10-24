Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Varberg Energi Arena
21' Желтая карточкаМэтьюз Ташрик
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Мун РайанНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Варберг БоИС
Мальмё
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.17
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.17
|Мун Райан
|4 (1)
|0.17
|Станисич Оливер
|4
|0.17
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Карлссон Виктор
|2
|0.08
|Симович Робин
|2
|0.08
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
|Лильенбэк Антон
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|12 (2)
|0.5
|Бирманчевич Велько
|7
|0.29
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.25
|Налич Ади
|6
|0.25
|Рикс Сёрен
|4
|0.17
|Бергет Йо Инге
|3
|0.13
|Ракип Эрдаль
|2
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|6
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Винбо Альбин
|6
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Эджупи Альберт
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Мун Райан
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Налич Ади
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
42%
4
33%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
1
7%
5
17%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
4
27%
5
17%
61-75
4
27%
6
21%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Забито
26
48
11 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
12%
9
19%
1-15
5
19%
6
13%
16-30
3
12%
8
17%
31-45
2
8%
10
21%
46-60
6
23%
7
15%
61-75
7
27%
8
17%
76-90
Пропущено
29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 17
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
1
3%
4
16%
46-60
8
28%
4
16%
61-75
7
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1
Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|33 - 19
|47
|2.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 26
|44
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|6.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|27 - 29
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 12
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|11.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|8.
|АИК
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3