Швеция: Аллсвенскан 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Varberg Energi Arena
20' Желтая карточкаМэтьюз Ташрик
1:0
29' ГолСимович Робин
32' Желтая карточкаЭджупи Альберт
1:1
43' ГолБирманчевич Велько
53' Желтая карточкаПенья Серхио
55' Желтая карточкаСтанисич Оливер
78' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
84' Желтая карточкаЙоханссон Александр
90' Желтая карточкаНалич Ади
90' Желтая карточкаАбубакари Малик
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Мун РайанНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
20'
29'
32'
43'
53'
55'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
29 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Варберг БоИС
Мальмё
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.17
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.17
|Мун Райан
|4 (1)
|0.17
|Станисич Оливер
|4
|0.17
|Симович Робин
|3
|0.13
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Карлссон Виктор
|2
|0.08
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
|Лильенбэк Антон
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|12 (2)
|0.5
|Бирманчевич Велько
|8
|0.33
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.25
|Налич Ади
|6
|0.25
|Рикс Сёрен
|4
|0.17
|Бергет Йо Инге
|3
|0.13
|Ракип Эрдаль
|2
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|6
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Винбо Альбин
|6
|0
|Салес Жеан Карлос
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Станисич Оливер
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Мун Райан
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налич Ади
|6
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Абубакари Малик
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
17%
4
20%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
2
10%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
38%
4
31%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
1
7%
5
17%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
4
27%
5
17%
61-75
4
27%
6
21%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Забито
27
49
12 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
11%
9
18%
1-15
6
22%
6
12%
16-30
3
11%
9
18%
31-45
2
7%
10
20%
46-60
6
22%
7
14%
61-75
7
26%
8
16%
76-90
Пропущено
30
26
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 18
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
1
3%
4
15%
46-60
8
27%
4
15%
61-75
7
23%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1
Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|33 - 19
|47
|2.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|3.
|Мальмё
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Сириус
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|27 - 30
|29
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|8.
|АИК
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3