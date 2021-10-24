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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
2:3
Перерыв

Стадион:
Эстерсунд
0'
0:1
8' Гол
Вейманс Марко
0:2
14' Гол
Тёрготт Блэйр
1:2
15' Гол в свои ворота
Сонко-Сундберг Ноа
1:3
19' Гол
Фрицсон Людвиг
2:3
24' Гол
Williot Swedberg
1
Оустед
Давид
32
Мохаммед
Азиз
42
Bjoern
Paulsen
13
Фенгер
Мадс
2
Сандберг
Симон
33
Амоо
Акинкунми
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
5
Джазе
Моханад
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
28
Вейманс
Марко
20
Хёрберг
Феликс
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
Хаммарбю
3-5-2
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Вейманс Марко
(Хёрберг Феликс)
14'
0:2
Тёрготт Блэйр
(Штольт Малкольм)
15'
Сонко-Сундберг Ноа
1:2
19'
1:3
Фрицсон Людвиг
(Хёрберг Феликс)
24'
Williot Swedberg
(Амоо Акинкунми)
2:3
40'
Лахдо Майкель
Сельмани Астрит
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Хаммарбю
Эстерсунд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:1
А
1:3
А
2:0
А
1:2
А
4:0
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
0:3
А
2:1
К
1:0
А
2:0
А
1:1
ТМК
0:2
С
4:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 8 0.33
Амоо Акинкунми 7 0.29
Сельмани Астрит 4 0.17
Халили Абдул 4 (1) 0.17
Williot Swedberg 2 0.08
Андерсен Йеппе 2 0.08
Мохаммед Азиз 2 0.08
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.42
Кпозо Патрик 2 0.08
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.08
Мукийби Рональд 2 0.08
Хёрберг Феликс 1 0.04
Кроон Симон 1 0.04
Авад Ахмед 1 0.04
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Вейманс Марко 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Андерсен Йеппе 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Халили Абдул 4 0
Боянич Дарьян 4 0
Джазе Моханад 4 0
Фенгер Мадс 3 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Bjoern Paulsen 1 0
Паулиньо II 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 5 0
Арин Франк 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Менса Самуэль 4 0
Сонко-Сундберг Ноа 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Штольт Малкольм 2 1
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Досис Николаос 3 0
Кпозо Патрик 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Вейманс Марко 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
4
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 19
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
1
25%
16-30
4
17%
1
25%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
22%
2
50%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Пропущено

20
18
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
10
50%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
4
22%
76-90

Забито

36
22
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
5
14%
2
9%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
6
17%
2
9%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
8
22%
7
32%
76-90

Пропущено

31
39
19 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
4
13%
5
13%
1-15
3
10%
6
15%
16-30
12
39%
8
21%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
6
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1 Эребру - Хаммарбю 0:2
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
2. Эльфсборг 3:0 Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
7. Хаммарбю 2:3 Заявка 24 10 7 7 39 - 33 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Сириус 0:3 Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Гётеборг 1:0 Заявка 24 7 7 10 27 - 32 28
12. Мьельбю 0:1 Заявка 24 6 9 9 22 - 20 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
16. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
3. Хаммарбю 2:3 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4. Эльфсборг 3:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус 0:3 Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Мьельбю 0:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 6 16
13. Гётеборг 1:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг 3:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
8. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус 0:3 Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю 0:1 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю 2:3 Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
16. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
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Хаммарбю
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