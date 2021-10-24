Швеция: Аллсвенскан 2021
4:3
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
0:1
8' ГолВейманс Марко
0:2
14' ГолТёрготт Блэйр
1:2
15' Гол в свои воротаСонко-Сундберг Ноа
1:3
19' ГолФрицсон Людвиг
2:3
24' ГолWilliot Swedberg
52' Желтая карточкаЛахдо Майкель
52' Желтая карточкаСонко-Сундберг Ноа
70' Желтая карточкаВейманс Марко
2:3
70' Не забитый пенальтиБоянич Дарьян
74' Желтая карточкаБоянич Дарьян
76' Красная карточкаМенса Самуэль
3:3
77' ГолЛюдвигсон Густав
4:3
90' ПенальтиАмоо Акинкунми
90' Желтая карточкаМатко Алёша
13
Фенгер
Мадс
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аккам ДавидНападающий
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
8'
0:1
14'
0:2
15'
19'
1:3
24'
52'
70'
70'
2:3
74'
76'
77'
3:3
90'
4:3
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Хаммарбю
Эстерсунд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|9
|0.38
|Амоо Акинкунми
|8 (1)
|0.33
|Сельмани Астрит
|4
|0.17
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.17
|Williot Swedberg
|2
|0.08
|Андерсен Йеппе
|2
|0.08
|Мохаммед Азиз
|2
|0.08
|Джазе Моханад
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Боянич Дарьян
|1
|0.04
|Аккам Давид
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.04
|Родич Владимир
|1
|0.04
|Матко Алёша
|1
|0.04
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.42
|Кпозо Патрик
|2
|0.08
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.08
|Мукийби Рональд
|2
|0.08
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Кроон Симон
|1
|0.04
|Авад Ахмед
|1
|0.04
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Вейманс Марко
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Сельмани Астрит
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Паулиньо II
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Матко Алёша
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Самуэль
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Арин Франк
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Штольт Малкольм
|2
|1
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Вейманс Марко
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
8
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 19
3
12%
3
38%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
7
27%
2
25%
76-90
Пропущено
15
24
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
6
40%
2
8%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
2
13%
8
33%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90
Пропущено
20
18
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
10
50%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
4
22%
76-90
Забито
39
26
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
5
13%
5
19%
1-15
4
10%
4
15%
16-30
6
15%
5
19%
31-45
6
15%
2
8%
46-60
8
21%
3
12%
61-75
10
26%
7
27%
76-90
Пропущено
35
42
23 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
7
20%
5
12%
1-15
4
11%
7
17%
16-30
12
34%
8
19%
31-45
2
6%
6
14%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
6
17%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю - Марибор 3:1 Эребру - Хаммарбю 0:2
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0
Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|33 - 19
|47
|2.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 26
|44
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|6.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|27 - 29
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 12
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|11.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|8.
|АИК
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3