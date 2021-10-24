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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
7' Желтая карточка
Абдулразак Исхак
1:0
24' Гол
Стефанелли Николас
29'
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
22
Рогич
Филип
1
Янссон
Оскар
11
Тело
Кристофер
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
10
Леви
Йонатан
9
Адегбенро
Самуэль
7
Франссон
Александер
16
Агардиус
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
АИК
4-4-2
Норрчёпинг
4-5-1

Ход матча

7'
 
Абдулразак Исхак
24'
Стефанелли Николас
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

АИК
Норрчёпинг

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
26.7%
23.3%
15 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.29
Бауи Набиль 7 0.29
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.13
Милошевич Александер 3 0.13
Радулович Боян 3 0.13
Гойтом Хенок 2 0.08
Юлятупа Саку 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 14 0.58
Бьёрк Карл 5 0.21
Нюман Кристоффер 3 0.13
Вальквист Линус 2 0.08
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Леви Йонатан 2 (1) 0.08
Скуласон Ари 2 0.08
Сема Майч 2 0.08
Агардиус Виктор 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Хакшабанович Сеад 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Франссон Александер 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 10 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Милошевич Александер 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Люстиг Микаэль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Вальквист Линус 2 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Леви Йонатан 1 0
Кусу Манассе 1 0
Абдулразак Исхак 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
4
21%
2
12%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
50%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
18%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
5
45%
7
33%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
15%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

30
38
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
6
20%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
3
10%
10
26%
61-75
9
30%
9
24%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
10%
3
11%
1-15
6
29%
6
22%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
3
14%
7
26%
46-60
6
29%
3
11%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1
Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3 АИК - Мьельбю 2:2
Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4
Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 24 14 5 5 33 - 19 47
2. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
3. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
4. Мальмё 0:1 Заявка 24 13 5 6 48 - 26 44
5. Хаммарбю Заявка 24 11 7 6 41 - 33 40
6. Норрчёпинг 0:1 Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 24 8 7 9 27 - 29 31
10. Сириус Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
11. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
12. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 24 3 4 17 23 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё 0:1 Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг 0:1 Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 12 19
10. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
11. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 12 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. АИК 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Норрчёпинг
2.02
3.70
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:0 Норрчёпинг онлайн




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