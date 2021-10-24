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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
0:1
Перерыв

Стадион:
Гётеборг
0'
19' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
0:1
28' Гол
Юханссон Карл
32' Красная карточка
Кричак Иван
42' Желтая карточка
Юханссон Карл
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
12
Лёфквист
Дэвид
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
5
Ходжич
Кадир
10
Моро
Мамудо
11
Сарр
Амин
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
Мьельбю
3-5-2
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

19'
 
Эрлингмарк Огюст
27'
 
Терн Симон
Бьярсмюр Маттиас
28'
0:1
Юханссон Карл
32'
Кричак Иван
 
36'
Magnus Woerts
Моро Мамудо
 
42'
 
Юханссон Карл

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Мьельбю
Гётеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 5 0.21
Нильссон Джоэл 4 0.17
Моро Мамудо 4 0.17
Сарр Амин 4 0.17
Ходжич Кадир 2 (1) 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сана Тобиас 5 (3) 0.21
Берг Маркус 5 0.21
Сигторссон Колбейнн 4 0.17
Вендт Оскар 2 0.08
Якоб Кевин 2 0.08
Сёдер Робин 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 1
Густавссон Йеспер 6 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Моро Мамудо 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 7 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
25%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
50%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
5
22%
3
12%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
9%
5
20%
31-45
4
17%
5
20%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
5
22%
6
24%
76-90

Пропущено

18
33
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
4
22%
7
21%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
3
17%
7
21%
31-45
3
17%
8
24%
46-60
3
17%
3
9%
61-75
3
17%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0
АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
2. Эльфсборг 3:0 Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
3. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
4. АИК Заявка 23 13 5 5 32 - 19 44
5. Норрчёпинг Заявка 23 12 3 8 37 - 28 39
6. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
7. Хаммарбю 2:3 Заявка 24 10 7 7 39 - 33 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Сириус 0:3 Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Гётеборг 1:0 Заявка 24 7 7 10 27 - 32 28
12. Мьельбю 0:1 Заявка 24 6 9 9 22 - 20 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 24 4 4 16 23 - 43 16
16. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
3. Хаммарбю 2:3 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4. Эльфсборг 3:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус 0:3 Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
12. Мьельбю 0:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 6 16
13. Гётеборг 1:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Эльфсборг 3:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 12 5 1 6 16 - 18 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
8. АИК Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус 0:3 Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю 0:1 Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю 2:3 Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эстерсунд 3:2 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
16. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
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