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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
1:3
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
19' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
0:1
28' Гол
Юханссон Карл
32' Красная карточка
Кричак Иван
42' Желтая карточка
Юханссон Карл
1:1
49' Гол
Сарр Амин
1:2
75' Гол
Юханссон Карл
1:3
83' Гол
Берг Маркус
90'+5
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
12
Лёфквист
Дэвид
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
5
Ходжич
Кадир
10
Моро
Мамудо
11
Сарр
Амин
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
Мьельбю
3-5-2
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

19'
 
Эрлингмарк Огюст
27'
 
Терн Симон
Бьярсмюр Маттиас
28'
0:1
Юханссон Карл
(Вендт Оскар)
32'
Кричак Иван
 
36'
Magnus Woerts
Моро Мамудо
 
42'
 
Юханссон Карл
49'
Сарр Амин
(Ватсон Макс)
1:1
62'
Перссон Ноа
Густафссон Виктор
 
75'
1:2
Юханссон Карл
(Сана Тобиас)
81'
Блумквист Андреас
Ходжич Кадир
 
81'
Аду Энох
Лёфквист Дэвид
 
82'
Бергстрем Якоб
Андерссон Элиас
 
82'
 
Якоб Кевин
Вильхельмссон Оскар
83'
1:3
Берг Маркус
(Айеш Хосам)
89'
 
Сёдер Робин
Айеш Хосам

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Мьельбю
Гётеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 5 0.21
Сарр Амин 5 0.21
Нильссон Джоэл 4 0.17
Моро Мамудо 4 0.17
Ходжич Кадир 2 (1) 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 6 0.25
Сана Тобиас 5 (3) 0.21
Сигторссон Колбейнн 4 0.17
Вендт Оскар 2 0.08
Якоб Кевин 2 0.08
Сёдер Робин 2 0.08
Юханссон Карл II 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 1
Густавссон Йеспер 6 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Моро Мамудо 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 7 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
3
23%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
14%
6
32%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

24
28
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
5
21%
3
11%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
2
8%
5
18%
31-45
5
21%
5
18%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Пропущено

21
34
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
4
19%
7
21%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
4
19%
3
9%
61-75
4
19%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0
АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 24 14 5 5 33 - 19 47
2. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
3. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
4. Мальмё 0:1 Заявка 24 13 5 6 48 - 26 44
5. Хаммарбю Заявка 24 11 7 6 41 - 33 40
6. Норрчёпинг 0:1 Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 24 10 7 7 29 - 29 37
8. Хеккен Заявка 24 8 7 9 40 - 35 31
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 24 8 7 9 27 - 29 31
10. Сириус Заявка 24 8 6 10 26 - 40 30
11. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
12. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
13. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
14. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
15. Эребру Заявка 23 4 4 15 16 - 46 16
16. Эстерсунд Заявка 24 3 4 17 23 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
5. Мальмё 0:1 Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
6. Норрчёпинг 0:1 Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 12 5 4 3 12 - 12 19
10. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
11. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 12 20
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг 0:1 Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
8. АИК 1:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 13 12
9. Варберг БоИС 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
10. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
12. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
13. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
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