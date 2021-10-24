Швеция: Аллсвенскан 2021
1:3
Конец матча
Стадион: Страндваллен
19' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
0:1
28' ГолЮханссон Карл
32' Красная карточкаКричак Иван
42' Желтая карточкаЮханссон Карл
1:1
49' ГолСарр Амин
1:2
75' ГолЮханссон Карл
1:3
83' ГолБерг Маркус
15
Кричак
Иван
10
Моро
Мамудо
11
Сарр
Амин
17
Вендт
Оскар
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
11 Сарр АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
19'
28'
0:1
32'
42'
49'
1:1
75'
1:2
83'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Мьельбю
Гётеборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|5
|0.21
|Сарр Амин
|5
|0.21
|Нильссон Джоэл
|4
|0.17
|Моро Мамудо
|4
|0.17
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.04
|Джонсон Сэм
|1
|0.04
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|6
|0.25
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.21
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.17
|Вендт Оскар
|2
|0.08
|Якоб Кевин
|2
|0.08
|Сёдер Робин
|2
|0.08
|Юханссон Карл II
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Айеш Хосам
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Гамшик Марек
|1
|0.04
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|1
|Густавссон Йеспер
|6
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|7
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
3
23%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
14%
6
32%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
1
14%
3
16%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
24
28
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
5
21%
3
11%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
2
8%
5
18%
31-45
5
21%
5
18%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Пропущено
21
34
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
4
19%
7
21%
1-15
3
14%
5
15%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
3
14%
9
26%
46-60
4
19%
3
9%
61-75
4
19%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0
АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|33 - 19
|47
|2.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|4.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 26
|44
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|41 - 33
|40
|6.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|29 - 29
|37
|8.
|Хеккен
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|40 - 35
|31
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|27 - 29
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 40
|30
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|15.
|Эребру
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|16 - 46
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|23 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|5.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|6.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 12
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|11.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 12
|20
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|8.
|АИК
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|9.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3