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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
1:0
Перерыв
Ландскруна
0'
1:0
22' Гол
Осбринк Понтус
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
11
Боувин
Маттиас
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
2
Вейлид
Сесар
8
Осбринк
Понтус
24
Стадлер
Эндрю
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Мурбек
Андреас
26
Асп
Джонатан
15
Хейер
Мелкер
8
Эквалл
Монс
11
Олссон
Филип
21
Дженсен
Кевин
10
Хофсё
Робин
9
Олссон
Линус
Акрополис
3-5-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Акрополис
Ландскруна

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.27
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.12
Фигероа Эрик 2 0.08
Осбринк Понтус 2 0.08
Вейлид Сесар 2 0.08
Ларссон Даниэль 2 0.08
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Никопулос Сотириос 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Димитриадис Панайотис 0 0
Абрахамссон Александер 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсен Кевин 6 0.23
Хофсё Робин 6 0.23
Олссон Линус 6 0.23
Оттоссон Филип 4 (1) 0.15
Олссон Филип 2 0.08
Хейер Мелкер 2 0.08
Вихльстранд Виктор 2 0.08
Рапп Йохан 1 0.04
Ткач Александр 1 0.04
Бликст Якоб 1 0.04
Петерссон Оскар 1 0.04
Асп Джонатан 1 (1) 0.04
Нильсен Никлас 1 0.04
Мурбек Андреас 1 0.04
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 6 0
Хаммар Фредрик 6 0
Никопулос Сотириос 6 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Перссон Оскар 2 1
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 6 1
Хофсё Робин 5 1
Альмаджед Сумар 6 0
Мурбек Андреас 5 0
Дженсен Кевин 4 0
Ткач Александр 3 0
Эквалл Монс 2 0
Бликст Якоб 2 0
Вихльстранд Виктор 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Асп Джонатан 1 0
Нильсен Никлас 1 0
Philip Andersson I 1 0
Петерссон Оскар 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Рапп Йохан 1 0
Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
60%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Пропущено

16
19
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
38%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
3
38%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
2
10%
1
13%
76-90

Забито

25
35
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
8%
6
17%
1-15
2
8%
8
23%
16-30
8
32%
1
3%
31-45
3
12%
7
20%
46-60
7
28%
5
14%
61-75
3
12%
8
23%
76-90

Пропущено

37
27
15 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
4
11%
2
7%
1-15
5
14%
6
22%
16-30
6
16%
1
4%
31-45
7
19%
9
33%
46-60
8
22%
3
11%
61-75
7
19%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1
Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 25 14 5 6 39 - 24 47
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна 0:1 Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 26 7 12 7 31 - 33 33
9. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
10. Вестерос Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
12. Акрополис 1:0 Заявка 26 8 7 11 24 - 39 31
13. Браге Заявка 25 7 8 10 33 - 37 29
14. ГАИС Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг Заявка 25 6 6 13 27 - 44 24
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:1 Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
10. Акрополис 1:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
11. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
14. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Эргрюте Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
6. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
7. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
8. Браге Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
9. Акрополис 1:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
10. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
14. Ландскруна 0:1 Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 16 2 2
2. Сундсвалль Халлениус Линус 13 0 2
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 13 1 2
4. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
5. Браге Плана Леонард 12 4 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 9 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Осбринк Понтус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Акрополис
Ничья
Ландскруна
3.50
3.66
7.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Акрополис 1:0 Ландскруна онлайн




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