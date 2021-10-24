Швеция: Суперэттан 2021
1:0
Конец матча
1:0
22' ГолОсбринк Понтус
72' Желтая карточкаОлссон Филип
87' Желтая карточкаПетерссон Оскар
89' Желтая карточкаМурбек Андреас
26
Асп
Джонатан
15
Хейер
Мелкер
11
Олссон
Филип
10
Хофсё
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
-
15 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хофсё РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
22'
72'
87'
89'
История личных встреч
Акрополис
Ландскруна
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.27
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.12
|Фигероа Эрик
|2
|0.08
|Осбринк Понтус
|2
|0.08
|Вейлид Сесар
|2
|0.08
|Ларссон Даниэль
|2
|0.08
|Стадлер Эндрю
|1
|0.04
|Линдквист Никлас
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Петтерссон Оскар
|1
|0.04
|Никопулос Сотириос
|1
|0.04
|Kewin Lounis
|1
|0.04
|Димитриадис Панайотис
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсен Кевин
|6
|0.23
|Хофсё Робин
|6
|0.23
|Олссон Линус
|6
|0.23
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.15
|Олссон Филип
|2
|0.08
|Хейер Мелкер
|2
|0.08
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Ткач Александр
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|1
|0.04
|Петерссон Оскар
|1
|0.04
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Никлас
|1
|0.04
|Мурбек Андреас
|1
|0.04
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Никопулос Сотириос
|6
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Перссон Оскар
|2
|1
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|7
|1
|Хофсё Робин
|5
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Мурбек Андреас
|6
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Петерссон Оскар
|2
|0
|Вихльстранд Виктор
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Асп Джонатан
|1
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
0
0%
3
21%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
6
55%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
16
20
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
5
25%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Пропущено
21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
38%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
3
38%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
2
10%
1
13%
76-90
Забито
26
35
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
2
8%
6
17%
1-15
3
12%
8
23%
16-30
8
31%
1
3%
31-45
3
12%
7
20%
46-60
7
27%
5
14%
61-75
3
12%
8
23%
76-90
Пропущено
37
28
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
11%
2
7%
1-15
5
14%
7
25%
16-30
6
16%
1
4%
31-45
7
19%
9
32%
46-60
8
22%
3
11%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Акрополис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1
Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0 Вернаму - Акрополис 1:0
Ландскруна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1
Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Браге 2:1 ГАИС - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Эргрюте 1:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|12.
|Акрополис
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 39
|31
|13.
|Браге
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 44
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Браге
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|9.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|10.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6