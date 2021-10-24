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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
0:0
Перерыв
Сундсвалль
0'
12' Желтая карточка
Плана Леонард
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
6
Антонссон
Бьярни
8
Хеллберг
Сет
11
Лундин
Антон
14
Сёдерберг
Никлас
10
Плана
Леонард
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Браге
4-4-2
Сундсвалль
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
Плана Леонард
 

История личных встреч

Браге
Сундсвалль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:3
С
0:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
4:0
С
1:2
С
5:0
С
0:0
С
2:3
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 12 (4) 0.46
Сёдерберг Никлас 3 0.12
Селлин Роббин 2 0.08
Лундин Антон 2 0.08
Карлберг Дуглас 2 0.08
Хеллберг Сет 2 0.08
Йоханссон Александр 2 0.08
Перссон Хоаким 1 0.04
Лильестранд Маттиас 1 0.04
Хиндрикес Понтус 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Антонссон Бьярни 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Filip Sjoeberg1 1 0.04
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 13 0.5
Энгблум Понтус 7 (2) 0.27
Андерссон Эрик 4 0.15
Бенгтссон Йохан 4 0.15
Пичках Пайя 2 0.08
Блумквист Александр 2 0.08
Дальстрём Никлас 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 7 0
Зеттерстрём Александр 5 1
Тити Адиль 5 0
Хиндрикес Понтус 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Сёдерберг Никлас 4 0
Плана Леонард 3 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Макаси Мозес 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Лундин Антон 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 4 0
Стенссон Даниэль 4 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

19
13
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
7
37%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

17
24
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
7
37%
4
33%
76-90

Забито

32
38
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
5
16%
5
13%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
3
9%
3
8%
31-45
6
19%
10
26%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
11
34%
7
18%
76-90

Пропущено

38
25
20 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
6
16%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
7
18%
4
16%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
7
18%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2 Эстер - Браге 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 25 12 7 6 40 - 22 43
4. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
5. Треллеборг Заявка 25 10 9 6 34 - 30 39
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 26 7 12 7 31 - 33 33
9. Йёнчёпинг Заявка 26 9 6 11 29 - 33 33
10. Вестерос Заявка 26 8 8 10 31 - 35 32
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 25 8 7 10 34 - 31 31
12. Акрополис Заявка 26 8 7 11 24 - 39 31
13. Браге 0:0 Заявка 26 7 9 10 33 - 37 30
14. ГАИС Заявка 25 8 3 14 27 - 34 27
15. Фалькенберг Заявка 25 6 6 13 27 - 44 24
16. Васалунд Заявка 26 6 4 16 30 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
3. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
8. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
9. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
10. Акрополис Заявка 13 5 3 5 11 - 16 18
11. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
15. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Васалунд Заявка 13 4 2 7 16 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
6. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
7. Треллеборг Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
8. Браге 0:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
9. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
10. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 13 3 2 8 10 - 20 11
13. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
14. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 1 3 8 10 - 20 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Плана Леонард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Сундсвалль
2.86
3.56
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браге 0:0 Сундсвалль онлайн




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