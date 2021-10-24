Швеция: Суперэттан 2021
0:0
Конец матча
12' Желтая карточкаПлана Леонард
61' Желтая карточкаЛундин Антон
75' Желтая карточкаХеллберг Сет
85' Желтая карточкаЛильестранд Маттиас
90' Желтая карточкаКарстрем Йеспер
11
Лундин
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
12'
61'
75'
90'
История личных встреч
Браге
Сундсвалль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|12 (4)
|0.46
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.12
|Селлин Роббин
|2
|0.08
|Лундин Антон
|2
|0.08
|Карлберг Дуглас
|2
|0.08
|Хеллберг Сет
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Перссон Хоаким
|1
|0.04
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.04
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Антонссон Бьярни
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.04
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|13
|0.5
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.27
|Андерссон Эрик
|4
|0.15
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Пичках Пайя
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Дальстрём Никлас
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Ludvig Naavik
|1
|0.04
|Экстрём Альбин
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|8
|0
|Зеттерстрём Александр
|5
|1
|Тити Адиль
|5
|0
|Хиндрикес Понтус
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Плана Леонард
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлениус Линус
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Карстрем Йеспер
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
19
13
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
7
37%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
17
24
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
7
41%
3
13%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
7
37%
4
33%
76-90
Забито
32
38
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
5
16%
5
13%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
3
9%
3
8%
31-45
6
19%
10
26%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
11
34%
7
18%
76-90
Пропущено
38
25
20 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
6
16%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
7
18%
4
16%
46-60
4
11%
6
24%
61-75
7
18%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2 Эстер - Браге 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|40 - 22
|43
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 30
|39
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|31 - 33
|33
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|10.
|Вестерос
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|31 - 35
|32
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|34 - 31
|31
|12.
|Акрополис
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 39
|31
|13.
|Браге
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|14.
|ГАИС
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|27 - 34
|27
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|27 - 44
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|3.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|6.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|9.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|10.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|14.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 20
|6