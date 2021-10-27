Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
1:0
25' ГолБирманчевич Велько
57' Желтая карточкаZachary Elbouzedi
74' Желтая карточкаНильсен Лассе
85' Желтая карточкаРакип Эрдаль
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
25'
74'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 8
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Мальмё
АИК
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
29 матчей
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|12 (2)
|0.48
|Бирманчевич Велько
|9
|0.36
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.24
|Налич Ади
|6
|0.24
|Рикс Сёрен
|4
|0.16
|Бергет Йо Инге
|3
|0.12
|Ракип Эрдаль
|2
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.28
|Бауи Набиль
|7
|0.28
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.12
|Милошевич Александер
|3
|0.12
|Радулович Боян
|3
|0.12
|Гойтом Хенок
|2
|0.08
|Юлятупа Саку
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Страннегорд Том
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
|Zachary Elbouzedi
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Налич Ади
|6
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Абубакари Малик
|3
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Милошевич Александер
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Zachary Elbouzedi
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
11
14 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
5
17%
2
18%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
5
17%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
6
20%
5
45%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
4
20%
4
20%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
4
20%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
50
31
25 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
18%
6
19%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
9
18%
5
16%
31-45
10
20%
4
13%
46-60
7
14%
3
10%
61-75
8
16%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
26
22
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
12%
2
9%
1-15
5
19%
7
32%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
4
15%
6
27%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1
Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2
АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0
Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|3.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|27 - 41
|28
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|15.
|Эребру
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|17 - 48
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3