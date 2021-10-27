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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мальмё
1:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
1:0
25' Гол
Бирманчевич Велько
57' Желтая карточка
Zachary Elbouzedi
74' Желтая карточка
Нильсен Лассе
85' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90'+6
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
13
Ольссон
Мартин
2
Ларссон
Эрик
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
20
Инносент
Бонке
22
Налич
Ади
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
15
Нордфельдт
Кристоффер
25
Оума
Эрик
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
17
Офори
Эбенезер
20
Zachary
Elbouzedi
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
22
Рогич
Филип
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
Мальмё
3-5-2
АИК
4-4-2

Ход матча

25'
Бирманчевич Велько
(Кристиансен Андерс)
1:0
46'
Бергет Йо Инге
Кристиансен Андерс
 
57'
 
Zachary Elbouzedi
57'
 
Гойтом Хенок
Рогич Филип
66'
Мойсандер Никлас
Ольссон Мартин
 
70'
Левицки Оскар
Пенья Серхио
 
71'
 
Айяри Ясин
Офори Эбенезер
71'
 
Ринг Эрик
Zachary Elbouzedi
74'
Нильсен Лассе
 
84'
Ракип Эрдаль
Налич Ади
 
85'
Ракип Эрдаль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 8
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Мальмё
АИК

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 12 (2) 0.48
Бирманчевич Велько 9 0.36
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.24
Налич Ади 6 0.24
Рикс Сёрен 4 0.16
Бергет Йо Инге 3 0.12
Ракип Эрдаль 2 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Кнудсен Йонас 1 0.04
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Нильсен Лассе 1 0.04
Нанаси Себастьян 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.28
Бауи Набиль 7 0.28
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.12
Милошевич Александер 3 0.12
Радулович Боян 3 0.12
Гойтом Хенок 2 0.08
Юлятупа Саку 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Zachary Elbouzedi 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Налич Ади 6 0
Кристиансен Андерс 4 0
Инносент Бонке 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Ларссон Эрик 3 0
Абубакари Малик 3 0
Пенья Серхио 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Чолак Антонио-Мирко 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Брорссон Франц 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 10 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Милошевич Александер 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Zachary Elbouzedi 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
11
14 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
5
17%
2
18%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
5
17%
1
9%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
6
20%
5
45%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
4
20%
4
20%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
4
20%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
3
38%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

50
31
25 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
9
18%
6
19%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
9
18%
5
16%
31-45
10
20%
4
13%
46-60
7
14%
3
10%
61-75
8
16%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

26
22
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
3
12%
2
9%
1-15
5
19%
7
32%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
4
15%
6
27%
61-75
7
27%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1
Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2
АИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0
Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1 АИК - Сириус 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
3. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
4. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
10. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
11. Дегерфорс Заявка 24 8 4 12 27 - 41 28
12. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
13. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
14. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
15. Эребру Заявка 24 4 4 16 17 - 48 16
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
11. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
12. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
13. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Бирманчевич Велько бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 1:0 АИК онлайн




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