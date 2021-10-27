Швеция: Аллсвенскан 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
1:0
14' ПенальтиБерг Оливер
2:0
31' ГолРомариньо Перейра
2:1
32' ГолЛильенбэк Антон
37' Желтая карточкаВинбо Альбин
43' Желтая карточкаЮханссон Петр
2:2
44' ГолМун Райан
57' Желтая карточкаЙоханссон Александр
90' Желтая карточкаМун Райан
32
Хёгг
Лукас
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
24
Мун
Райан
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
14'
1:0
31'
32'
37'
43'
44'
2:2
54'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Кальмар
Варберг БоИС
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|10 (3)
|0.4
|Ринг Джонатан
|5 (1)
|0.2
|Янссон Исак
|5
|0.2
|Фролинг Нильс
|3
|0.12
|Ромариньо Перейра
|3
|0.12
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|Бергквист Дуг
|1
|0.04
|Шёстедт Расмус
|1
|0.04
|Стенмарк Йохан
|1
|0.04
|Юханссон Петр
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Райан
|5 (1)
|0.2
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.16
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.16
|Станисич Оливер
|4
|0.16
|Симович Робин
|3
|0.12
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Карлссон Виктор
|2
|0.08
|Лильенбэк Антон
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|8
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|6
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Винбо Альбин
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Салес Жеан Карлос
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Мун Райан
|4
|0
|Станисич Оливер
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
29%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
5
38%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
31
29
10 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
2
6%
3
10%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
8
26%
2
7%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
6
19%
7
24%
76-90
Пропущено
31
32
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
9
29%
29%
5
16%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
5
16%
8
25%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
3
10%
8
25%
61-75
6
19%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2
Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|3.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|27 - 41
|28
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|15.
|Эребру
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|17 - 48
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3