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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
2:2
Конец матча

Стадион:
Варберг БоИС
0'
1:0
14' Пенальти
Берг Оливер
2:0
31' Гол
Ромариньо Перейра
2:1
32' Гол
Лильенбэк Антон
37' Желтая карточка
Винбо Альбин
43' Желтая карточка
Юханссон Петр
2:2
44' Гол
Мун Райан
57' Желтая карточка
Йоханссон Александр
90' Желтая карточка
Мун Райан
90'+4
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Стенмарк
Йохан
5
Бергквист
Дуг
10
Сахпекидис
Филип
4
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
3
Ринг
Себастьян
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
15
Менса
Гидеон
8
Ле
Ру
Люк
6
Винбо
Альбин
23
Лильенбэк
Антон
24
Мун
Райан
99
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
Кальмар
3-4-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Варберг БоИС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:1
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 10 (3) 0.4
Ринг Джонатан 5 (1) 0.2
Янссон Исак 5 0.2
Фролинг Нильс 3 0.12
Ромариньо Перейра 3 0.12
Ринг Себастьян 2 0.08
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Густафссон Карл 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Райан 5 (1) 0.2
Мэтьюз Ташрик 4 0.16
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.16
Станисич Оливер 4 0.16
Симович Робин 3 0.12
Йоханссон Александр 2 0.08
Карлссон Виктор 2 0.08
Лильенбэк Антон 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Юханссон Петр 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 6 2
Закриссон Хампус 7 0
Винбо Альбин 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Салес Жеан Карлос 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Симович Робин 4 0
Мун Райан 4 0
Станисич Оливер 4 0
Мэтьюз Ташрик 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
29%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
5
38%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

31
29
10 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
2
6%
3
10%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
8
26%
2
7%
46-60
7
23%
6
21%
61-75
6
19%
7
24%
76-90

Пропущено

31
32
17 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
9
29%
29%
5
16%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
5
16%
8
25%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
3
10%
8
25%
61-75
6
19%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2
Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Хаммарбю 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
3. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
4. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
10. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
11. Дегерфорс Заявка 24 8 4 12 27 - 41 28
12. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
13. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
14. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
15. Эребру Заявка 24 4 4 16 17 - 48 16
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
11. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
12. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
13. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
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