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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
52' Желтая карточка
Сверриссон Оскар
1:0
54' Гол
Штольт Малкольм
1:1
71' Гол
Берггрен Густав
86' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
90'+3
1
Кейта
Али
II
20
Хёрберг
Феликс
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
13
Фрицсон
Людвиг
40
Арин
Франк
6
Досис
Николаос
9
Йно-Батист
Фрэнсис
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
22
Карлссон
Тобиас
III
5
Экполо
Годсвилл
6
Фальцетас
Александр
17
Берггрен
Густав
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
10
Туоминен
Яссе
7
Бенгтссон
Лео
Эстерсунд
4-3-3
Хеккен
3-4-3

Ход матча

46'
Карлссон Грач Себастьян
Йно-Батист Фрэнсис
 
46'
 
Сверриссон Оскар
Kristoffer Lund Hansen
52'
 
Сверриссон Оскар
53'
Колкетт Чарли
Арин Франк
 
53'
Бельман Хенрик
Фрицсон Людвиг
 
54'
Штольт Малкольм
(Сонко-Сундберг Ноа)
1:0
71'
1:1
Берггрен Густав
(Валемарк Патрик)
82'
 
Линдгрен Расмус
Тойвио Йоона
86'
 
Карлссон Тобиас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 9
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Эстерсунд
Хеккен

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

А
5:0
А
2:1
А
2:2
К
2:0
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
К
1:3
А
3:1
А
2:1
ШК
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.4
Кпозо Патрик 2 0.08
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.08
Мукийби Рональд 2 0.08
Хёрберг Феликс 1 0.04
Кроон Симон 1 0.04
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.04
Авад Ахмед 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Вейманс Марко 1 0.04
Штольт Малкольм 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.4
Валемарк Патрик 6 0.24
Бенгтссон Лео 6 0.24
Хейнтс Тобиас 3 0.12
Экполо Годсвилл 3 0.12
Траоре Бени 2 0.08
Ирандуст Далехо 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Берггрен Густав 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Самуэль 4 1
Сонко-Сундберг Ноа 5 0
Хауган Эйрик 5 0
Арин Франк 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Штольт Малкольм 2 1
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Вейманс Марко 3 0
Досис Николаос 3 0
Кпозо Патрик 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Берггрен Густав 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
3
16%
5
33%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Забито

8
25
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
9
36%
31-45
0
0%
8
32%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
5
29%
29%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
8
33%
4
24%
76-90

Забито

27
40
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
5
19%
3
8%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
5
19%
11
28%
31-45
3
11%
12
30%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
7
26%
5
13%
76-90

Пропущено

43
37
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 22
5
12%
8
22%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
19%
4
11%
31-45
6
14%
8
22%
46-60
5
12%
8
22%
61-75
12
28%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
3. Юргорден Заявка 24 14 5 5 40 - 23 47
4. Эльфсборг Заявка 24 14 3 7 41 - 25 45
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 24 12 3 9 37 - 29 39
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
10. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
11. Дегерфорс Заявка 24 8 4 12 27 - 41 28
12. Гётеборг Заявка 24 7 7 10 29 - 33 28
13. Мьельбю Заявка 24 6 9 9 23 - 22 27
14. Хальмстад Заявка 24 5 11 8 19 - 23 26
15. Эребру Заявка 24 4 4 16 17 - 48 16
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
12. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
13. Гётеборг Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
2. Эльфсборг Заявка 11 6 1 4 17 - 12 19
3. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
11. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
12. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
13. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 12 2 0 10 7 - 30 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстерсунд 1:1 Хеккен онлайн




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