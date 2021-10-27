Швеция: Аллсвенскан 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
52' Желтая карточкаСверриссон Оскар
1:0
54' ГолШтольт Малкольм
1:1
71' ГолБерггрен Густав
86' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
19
Хауган
Эйрик
40
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Авад АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
52'
54'
71'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 12
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 9
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Эстерсунд
Хеккен
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.4
|Кпозо Патрик
|2
|0.08
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.08
|Мукийби Рональд
|2
|0.08
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Кроон Симон
|1
|0.04
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.04
|Авад Ахмед
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Вейманс Марко
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.4
|Валемарк Патрик
|6
|0.24
|Бенгтссон Лео
|6
|0.24
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.12
|Экполо Годсвилл
|3
|0.12
|Траоре Бени
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|2
|0.08
|Юссеф Али
|2
|0.08
|Берггрен Густав
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Самуэль
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Арин Франк
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Штольт Малкольм
|2
|1
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Вейманс Марко
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Карлссон Тобиас III
|5
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
3
16%
5
33%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
16%
3
15%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Забито
8
25
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
9
36%
31-45
0
0%
8
32%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
5
29%
29%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
8
33%
4
24%
76-90
Забито
27
40
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
5
19%
3
8%
1-15
4
15%
4
10%
16-30
5
19%
11
28%
31-45
3
11%
12
30%
46-60
3
11%
5
13%
61-75
7
26%
5
13%
76-90
Пропущено
43
37
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 22
5
12%
8
22%
1-15
7
16%
2
5%
16-30
8
19%
4
11%
31-45
6
14%
8
22%
46-60
5
12%
8
22%
61-75
12
28%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1 Хеккен - Хальмстад 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|3.
|Юргорден
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|40 - 23
|47
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|41 - 25
|45
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|37 - 29
|39
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|27 - 41
|28
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|29 - 33
|28
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 22
|27
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|19 - 23
|26
|15.
|Эребру
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|17 - 48
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 12
|19
|3.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|0
|10
|7 - 30
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3