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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
1:0
Первый тайм: 30'
Йёнчёпинг
0'
1:0
2' Гол
Васич Никола
30'
1
Мыцу
Раду
16
Ясуока
Такуто
21
Азизи
Пешрав
3
Хиен
Исак
4
Вистрём
Филип
10
Дурмаз
Элиас
8
Сёдерберг
Даниэль
23
Жорж
Шарбель
6
Вамбани
Антони
22
Страннегорд
Том
9
Васич
Никола
1
Петтерссон
Фрэнк
20
Страндсатер
Даниэль
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
21
Родеблад
Лове
Кевин
8
Барни
Юнес
5
Фендрих
Фредрик
24
Николич
Марко
19
Бук
Робин
16
Edin
Hamidovic
10
Омонди
Эрик
Васалунд
4-4-2
Йёнчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Васалунд
Йёнчёпинг

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
5:1
С
1:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 6 0.22
Андуе Александер 5 0.19
Траоре Маи 5 0.19
Вамбани Антони 3 0.11
Булут Экин 3 (1) 0.11
Дурмаз Элиас 2 0.07
Жорж Шарбель 2 0.07
Авдич Денни 2 0.07
Ясуока Такуто 1 0.04
Цискаридзе Зураб 1 0.04
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Салем Адам Ид 0 0
Дуранич Александр 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.22
Омонди Эрик 6 (1) 0.22
Эдквист Адриан 5 0.19
Страндсатер Даниэль 3 0.11
Свенссон Йеспер 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Зейдан Мустафа 1 0.04
Дегерлунд Маркус 1 0.04
Николич Марко 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Фендрих Фредрик 1 0.04
Бекай Перпарим 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Барни Юнес 0 0

Карточки

Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 9 0
Жорж Шарбель 5 1
Вамбани Антони 6 0
Салем Адам Ид 6 0
Авдич Денни 5 0
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Хиен Исак 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Андуе Александер 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Йеспер 6 0
Фендрих Фредрик 4 1
Крона Себастьян 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Ламин Адам Бен 3 0
Дегерлунд Маркус 1 1
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Густафсон Элиас 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
1 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
20%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
6
30%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
30%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

26
12
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
7
27%
1
8%
1-15
4
15%
4
33%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
2
8%
3
25%
76-90

Забито

29
30
6 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
12
41%
5
17%
76-90

Пропущено

46
32
23 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
13
28%
4
13%
1-15
5
11%
6
19%
16-30
5
11%
3
9%
31-45
8
17%
6
19%
46-60
10
22%
5
16%
61-75
5
11%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Васалунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Васалунд - Вестерос 0:1 Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0
Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 26 16 5 5 37 - 23 53
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг 1:0 Заявка 27 13 7 7 41 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
10. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
11. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 27 9 6 12 29 - 34 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 26 8 7 11 34 - 35 31
13. ГАИС Заявка 26 9 3 14 28 - 34 30
14. Браге 0:1 Заявка 27 7 9 11 33 - 38 30
15. Васалунд 1:0 Заявка 27 7 4 16 31 - 45 25
16. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг 1:0 Заявка 14 7 2 5 20 - 12 23
8. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Васалунд 1:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 19 17
14. Браге 0:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 1:0 Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Браге 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 20 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд 1:0 Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
Йёнчёпинг
2.79
3.48
2.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 1:0 Йёнчёпинг онлайн




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