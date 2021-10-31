Швеция: Суперэттан 2021
1:0
2' ГолВасич Никола
21
Азизи
Пешрав
10
Дурмаз
Элиас
23
Жорж
Шарбель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Азизи ПешравЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинНападающий
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
2'
1:0
История личных встреч
Васалунд
Йёнчёпинг
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|6
|0.22
|Андуе Александер
|5
|0.19
|Траоре Маи
|5
|0.19
|Вамбани Антони
|3
|0.11
|Булут Экин
|3 (1)
|0.11
|Дурмаз Элиас
|2
|0.07
|Жорж Шарбель
|2
|0.07
|Авдич Денни
|2
|0.07
|Ясуока Такуто
|1
|0.04
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.04
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.22
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.22
|Эдквист Адриан
|5
|0.19
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.11
|Свенссон Йеспер
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Зейдан Мустафа
|1
|0.04
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.04
|Николич Марко
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Фендрих Фредрик
|1
|0.04
|Бекай Перпарим
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Барни Юнес
|0
|0
Карточки
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|9
|0
|Жорж Шарбель
|5
|1
|Вамбани Антони
|6
|0
|Салем Адам Ид
|6
|0
|Авдич Денни
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Хиен Исак
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Андуе Александер
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|6
|0
|Фендрих Фредрик
|4
|1
|Крона Себастьян
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Густафсон Элиас
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
1 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
20%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
6
30%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
6
30%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
4
29%
5
25%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Пропущено
26
12
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
7
27%
1
8%
1-15
4
15%
4
33%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
6
23%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
2
8%
3
25%
76-90
Забито
29
30
6 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
12
41%
5
17%
76-90
Пропущено
46
32
23 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
13
28%
4
13%
1-15
5
11%
6
19%
16-30
5
11%
3
9%
31-45
8
17%
6
19%
46-60
10
22%
5
16%
61-75
5
11%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Васалунд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Васалунд - Вестерос 0:1 Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0
Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Васалунд - Ландскруна 0:3 Акрополис - Васалунд 3:2 Васалунд - Эстер 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3
Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|27
|13
|7
|7
|41 - 23
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|39 - 33
|42
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|10.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|11.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|29 - 34
|33
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 35
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 34
|30
|14.
|Браге
|0:1 Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 38
|30
|15.
|Васалунд
|1:0 Заявка
|27
|7
|4
|16
|31 - 45
|25
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Васалунд
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|14.
|Браге
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Браге
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|1:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6