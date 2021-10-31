Швеция: Суперэттан 2021
3:0
Конец матча
1:0
4' ГолОлссон Деннис
21' Желтая карточкаХиндрикес Понтус
24' Желтая карточкаBenjamin Acquah
30' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
2:0
50' ГолВан ден Хурк Антони
3:0
85' ГолКарялайнен Расмус
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
4'
1:0
21'
24'
50'
85'
История личных встреч
Хельсинборг
Браге
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|14 (1)
|0.52
|Adam Kaied
|5
|0.19
|Ольсен Брандур
|4
|0.15
|Йенссон Расмус
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|3
|0.11
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.11
|Карялайнен Расмус
|3
|0.11
|Лупер Вильгельм
|2
|0.07
|Веберг Чарли
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|12 (4)
|0.44
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.11
|Селлин Роббин
|2
|0.07
|Лундин Антон
|2
|0.07
|Карлберг Дуглас
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2
|0.07
|Перссон Хоаким
|1
|0.04
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.04
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Антонссон Бьярни
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.04
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Лупер Вильгельм
|7
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Benjamin Acquah
|6
|0
|Ольсен Брандур
|5
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Веберг Чарли
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Крейда Владислав
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|8
|0
|Зеттерстрём Александр
|6
|1
|Хиндрикес Понтус
|6
|0
|Тити Адиль
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Плана Леонард
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
7
41%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
8
36%
76-90
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
4
27%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
6
29%
4
27%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
18%
3
16%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
2
18%
7
37%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
42
32
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
7%
5
16%
1-15
8
19%
3
9%
16-30
6
14%
3
9%
31-45
4
10%
6
19%
46-60
8
19%
4
13%
61-75
13
31%
11
34%
76-90
Пропущено
24
41
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
4
17%
7
17%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
4
17%
10
24%
31-45
3
13%
8
20%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
6
25%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2
Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1
Браге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0
Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|43 - 23
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|39 - 33
|42
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 34
|34
|10.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|11.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 35
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 34
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|31 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|7.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|10.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6