  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
3:0
Конец матча
Браге
0'
1:0
4' Гол
Олссон Деннис
21' Желтая карточка
Хиндрикес Понтус
24' Желтая карточка
Benjamin Acquah
30' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
2:0
50' Гол
Ван ден Хурк Антони
3:0
85' Гол
Карялайнен Расмус
90'+4
1
Линдегор
Андерс
2
Цука
Рави
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
13
Лупер
Вильгельм
27
Benjamin
Acquah
5
Ольсен
Брандур
31
Adam
Kaied
20
Олссон
Деннис
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
6
Антонссон
Бьярни
8
Хеллберг
Сет
11
Лундин
Антон
9
Карлберг
Дуглас
14
Сёдерберг
Никлас
Хельсинборг
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Браге

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 14 (1) 0.52
Adam Kaied 5 0.19
Ольсен Брандур 4 0.15
Йенссон Расмус 3 0.11
Люндберг Виктор 3 0.11
Аль-Хамлави Ассад 3 0.11
Карялайнен Расмус 3 0.11
Лупер Вильгельм 2 0.07
Веберг Чарли 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Свенссон Макс 1 0.04
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 12 (4) 0.44
Сёдерберг Никлас 3 0.11
Селлин Роббин 2 0.07
Лундин Антон 2 0.07
Карлберг Дуглас 2 0.07
Хеллберг Сет 2 0.07
Йоханссон Александр 2 0.07
Перссон Хоаким 1 0.04
Лильестранд Маттиас 1 0.04
Хиндрикес Понтус 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Антонссон Бьярни 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Filip Sjoeberg1 1 0.04
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедварссон Бедвар 6 1
Лупер Вильгельм 7 0
Цука Рави 6 0
Benjamin Acquah 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Люндберг Виктор 3 0
Веберг Чарли 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Adam Kaied 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Ландгрен Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 8 0
Зеттерстрём Александр 6 1
Хиндрикес Понтус 6 0
Тити Адиль 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Сёдерберг Никлас 4 0
Плана Леонард 3 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Лундин Антон 2 0
Макаси Мозес 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Сьёберг Аксель II 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
7
33%
7
41%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
8
36%
76-90

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
4
27%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
6
29%
4
27%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
18%
3
16%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
2
18%
7
37%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

42
32
17 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
7%
5
16%
1-15
8
19%
3
9%
16-30
6
14%
3
9%
31-45
4
10%
6
19%
46-60
8
19%
4
13%
61-75
13
31%
11
34%
76-90

Пропущено

24
41
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
4
17%
7
17%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
4
17%
10
24%
31-45
3
13%
8
20%
46-60
2
8%
4
10%
61-75
6
25%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2
Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Хельсинборг - Акрополис 1:0 ГАИС - Хельсинборг 0:1
Браге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0
Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Вестерос - Браге 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 26 16 5 5 37 - 23 53
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг Заявка 27 13 7 7 43 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Йёнчёпинг Заявка 27 9 7 11 30 - 34 34
10. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
11. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 26 8 7 11 34 - 35 31
13. ГАИС Заявка 26 9 3 14 28 - 34 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
16. Васалунд Заявка 27 6 5 16 31 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Зеттерстрём Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Хиндрикес Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Dennis Olsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 3:0 Браге онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 