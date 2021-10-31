Швеция: Суперэттан 2021
0:1
Первый тайм: 36'
0:1
19' ПенальтиПетрович Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
19'
0:1
История личных встреч
Акрополис
Треллеборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.26
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.11
|Фигероа Эрик
|2
|0.07
|Осбринк Понтус
|2
|0.07
|Вейлид Сесар
|2
|0.07
|Ларссон Даниэль
|2
|0.07
|Стадлер Эндрю
|1
|0.04
|Линдквист Никлас
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Петтерссон Оскар
|1
|0.04
|Никопулос Сотириос
|1
|0.04
|Kewin Lounis
|1
|0.04
|Димитриадис Панайотис
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|8 (1)
|0.3
|Оффия Генри
|4
|0.15
|Косица Дзенис
|4
|0.15
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.15
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0.15
|Бркич Харис
|3
|0.11
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.11
|Блумберг Юхан
|2
|0.07
|Йенссон Исак
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2 (1)
|0.07
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|Сафиу Фатаву
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Карточки
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|6
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Никопулос Сотириос
|6
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Перссон Оскар
|2
|1
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|7
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
6
55%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
1
9%
3
19%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
5
26%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
5
33%
5
23%
61-75
2
13%
7
32%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Забито
26
38
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
2
8%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
8
31%
3
8%
31-45
3
12%
6
16%
46-60
7
27%
8
21%
61-75
3
12%
10
26%
76-90
Пропущено
37
30
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
11%
8
27%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
7
19%
7
23%
46-60
8
22%
5
17%
61-75
7
19%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Акрополис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1
Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|37 - 23
|53
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|39 - 24
|48
|3.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|27
|12
|9
|6
|39 - 30
|45
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|40 - 23
|43
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|35 - 28
|41
|6.
|Норрбю
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 27
|39
|7.
|Эстер
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 23
|36
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|33 - 35
|34
|9.
|Вестерос
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|33 - 37
|33
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 33
|33
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 35
|31
|12.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|27
|8
|7
|12
|24 - 40
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|28 - 34
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 37
|30
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|29 - 47
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|30 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|21 - 8
|32
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|20 - 8
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|25 - 11
|29
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 11
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|8.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 12
|20
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|11.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 17
|18
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 14
|17
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|2.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|4.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|5.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 19
|18
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|8.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|9.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|10.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|11.
|Эстер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 20
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 26
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6