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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
3:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
19' Пенальти
Петрович Петар
37' Желтая карточка
Модиг Йеспер
1:1
40' Гол
Осбринк Понтус
2:1
53' Гол
Никопулос Сотириос
65' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
68' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
3:1
71' Гол
Абрахамссон Александер
80' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
90' Желтая карточка
Блумберг Юхан
90'+5
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
20
Никопулос
Сотириос
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
7
Хаммар
Фредрик
2
Вейлид
Сесар
8
Осбринк
Понтус
24
Стадлер
Эндрю
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
24
Хоканссон
Маттиас
20
Дхайни
Мухаммед-Али
25
Саид
Мохаммед
22
Блумберг
Юхан
9
Косица
Дзенис
7
Петрович
Петар
18
Оффия
Генри
Акрополис
3-5-2
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Акрополис
Треллеборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.26
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.11
Осбринк Понтус 3 0.11
Фигероа Эрик 2 0.07
Вейлид Сесар 2 0.07
Никопулос Сотириос 2 0.07
Ларссон Даниэль 2 0.07
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Абрахамссон Александер 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Димитриадис Панайотис 0 0
Хаммар Фредрик 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 8 (1) 0.3
Оффия Генри 4 0.15
Косица Дзенис 4 0.15
Бьеркен Фритьоф 4 0.15
Дхайни Мухаммед-Али 4 0.15
Бркич Харис 3 0.11
Хоканссон Маттиас 3 0.11
Блумберг Юхан 2 0.07
Йенссон Исак 2 0.07
Саид Мохаммед 2 (1) 0.07
Ливерстам Фредрик 1 0.04
Сафиу Фатаву 1 0.04
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0

Карточки

Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 7 0
Хаммар Фредрик 6 0
Никопулос Сотириос 6 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Перссон Оскар 2 1
Айдаревич Астрит 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Бьоркман Йеспер 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Селин Себастьян 1 0
Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 8 0
Петрович Петар 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Бркич Харис 4 0
Амин Симон 4 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Карлссон Тобиас 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Йенссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
7
50%
3
18%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
5
23%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
3
18%
6
27%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
5
33%
5
23%
61-75
2
13%
7
32%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Забито

29
39
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
2
7%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
9
31%
3
8%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
8
28%
8
21%
61-75
3
10%
10
26%
76-90

Пропущено

38
33
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
11%
8
24%
1-15
6
16%
4
12%
16-30
6
16%
5
15%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
8
21%
6
18%
61-75
7
18%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1
Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Акрополис - Фалькенберг 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0
Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Вернаму - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 26 16 5 5 37 - 23 53
2. Сундсвалль Заявка 26 14 6 6 39 - 24 48
3. Хельсинборг 1:0 Заявка 27 13 7 7 41 - 23 46
4. Треллеборг Заявка 27 11 9 7 39 - 33 42
5. Ландскруна Заявка 26 12 5 9 35 - 28 41
6. Норрбю Заявка 26 10 9 7 33 - 27 39
7. Эстер Заявка 26 9 9 8 25 - 23 36
8. Эргрюте Заявка 27 7 13 7 33 - 35 34
9. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
10. Вестерос Заявка 27 8 9 10 33 - 37 33
11. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 27 9 6 12 29 - 34 33
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 26 8 7 11 34 - 35 31
13. ГАИС Заявка 26 9 3 14 28 - 34 30
14. Браге 0:1 Заявка 27 7 9 11 33 - 38 30
15. Васалунд 1:0 Заявка 27 7 4 16 31 - 45 25
16. Фалькенберг Заявка 26 6 6 14 29 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 10 2 1 21 - 8 32
2. Вернаму Заявка 13 10 2 1 20 - 8 32
3. Сундсвалль Заявка 13 9 2 2 25 - 11 29
4. Треллеборг Заявка 13 8 3 2 22 - 11 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг 1:0 Заявка 14 7 2 5 20 - 12 23
8. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
12. Эргрюте Заявка 13 3 8 2 16 - 14 17
13. Васалунд 1:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 19 17
14. Браге 0:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 1:0 Заявка 13 6 5 2 21 - 11 23
2. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
4. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
7. Вестерос Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
8. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Браге 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 20 14
10. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
11. Эстер Заявка 13 3 4 6 10 - 13 13
12. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
13. Ландскруна Заявка 13 2 3 8 14 - 20 9
14. Фалькенберг Заявка 13 2 3 8 13 - 22 9
15. Васалунд 1:0 Заявка 13 2 2 9 14 - 26 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Осбринк Понтус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Модиг Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Петрович Петар из команды Треллеборг забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Акрополис 3:1 Треллеборг онлайн




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