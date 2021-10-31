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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Юргорден
0'
15' Желтая карточка
Экдаль Хьяльмар
20' Желтая карточка
Бергмарк Никлас
23' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
0:1
45' Гол
Банда Эммануэль
48' Желтая карточка
Ларссон Якоб
59' Желтая карточка
Чилуфя Эдвард
75'
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
12
Ларссон
Джейк
11
Бесара
Нахир
20
Фрайди
Ричард
15
Васютин
Александр
2
Нюхольм
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
12
Банда
Эммануэль
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
Эребру
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Юргорден

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

31 матч

22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

А
3:0
ТМК
4:0
А
0:3
А
1:2
А
3:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
4:1
ТМК
1:2
А
0:4
А
3:2
А
0:2
ТМК
4:2
А
0:1
А
2:0
А
0:3
А
0:1
А
2:3
ММ(
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:2
А
2:1
А
1:0
А
2:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
0:0
А
1:1
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.19
Мехмети Агон 4 0.15
Бесара Нахир 3 (1) 0.12
Колландер Деннис 2 0.08
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 6 0.23
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.19
Эрикссон Магнус 4 0.15
Беркрот Никлас 4 0.15
Экдаль Хьяльмар 4 0.15
Банда Эммануэль 4 0.15
Радетинац Харис 3 0.12
Ларссон Якоб 3 0.12
Финнделл Хампус 3 0.12
Асоро Йоэль 2 0.08
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 5 0
Валкер Кевин 5 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Бесара Нахир 2 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Луан Патрик 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 1
Ларссон Якоб 4 0
Кёкк Эллиот 3 0
Экдаль Хьяльмар 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Забито

10
27
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
3
30%
6
22%
16-30
2
20%
6
22%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
10%
7
26%
61-75
4
40%
3
11%
76-90

Пропущено

29
15
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
1
7%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
10%
6
40%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
8
28%
3
20%
76-90

Забито

20
40
8 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
2
10%
6
15%
1-15
4
20%
8
20%
16-30
2
10%
10
25%
31-45
3
15%
4
10%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
7
35%
5
13%
76-90

Пропущено

47
26
21 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 15
5
11%
1
4%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
8
17%
2
8%
31-45
5
11%
9
35%
46-60
10
21%
4
15%
61-75
11
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2
Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Юргорден 1:0 Заявка 26 15 5 6 41 - 26 50
3. Эльфсборг Заявка 26 15 3 8 45 - 29 48
4. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Варберг БоИС Заявка 26 8 9 9 32 - 32 33
9. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
10. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
11. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру 0:1 Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден 1:0 Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
11. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
12. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру 0:1 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден 1:0 Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру 0:1 Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Юргорден
7.30
6.99
1.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 0:1 Юргорден онлайн




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