Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Берн Арена Зрители: 5598
15' Желтая карточкаЭкдаль Хьяльмар
20' Желтая карточкаБергмарк Никлас
23' Желтая карточкаМартенссон Йохан
0:1
45' ГолБанда Эммануэль
48' Желтая карточкаЛарссон Якоб
59' Желтая карточкаЧилуфя Эдвард
24
Али
Хусейн
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
15'
20'
23'
45'
0:1
48'
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Эребру
Юргорден
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
31 матч
22.6%
9.7%
67.7%
7 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.19
|Мехмети Агон
|4
|0.15
|Бесара Нахир
|3 (1)
|0.12
|Колландер Деннис
|2
|0.08
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|6
|0.23
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.19
|Эрикссон Магнус
|4
|0.15
|Беркрот Никлас
|4
|0.15
|Экдаль Хьяльмар
|4
|0.15
|Банда Эммануэль
|4
|0.15
|Радетинац Харис
|3
|0.12
|Ларссон Якоб
|3
|0.12
|Финнделл Хампус
|3
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Мартенссон Йохан
|5
|0
|Валкер Кевин
|5
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|1
|Ларссон Якоб
|4
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Банда Эммануэль
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
5
26%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90
Забито
10
27
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
0
0%
4
15%
1-15
3
30%
6
22%
16-30
2
20%
6
22%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
1
10%
7
26%
61-75
4
40%
3
11%
76-90
Пропущено
29
15
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
1
7%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
3
10%
6
40%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
8
28%
3
20%
76-90
Забито
20
41
8 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
2
10%
6
15%
1-15
4
20%
8
20%
16-30
2
10%
11
27%
31-45
3
15%
4
10%
46-60
2
10%
7
17%
61-75
7
35%
5
12%
76-90
Пропущено
48
26
22 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 15
5
10%
1
4%
1-15
8
17%
4
15%
16-30
9
19%
2
8%
31-45
5
10%
9
35%
46-60
10
21%
4
15%
61-75
11
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2
Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Юргорден
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 26
|50
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|45 - 29
|48
|4.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|9.
|Хеккен
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 40
|32
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|11.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|18 - 50
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|11.
|Хеккен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 20
|18
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3