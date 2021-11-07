  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
0:0
Первый тайм: 26'
Сундсвалль
0' 26'
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
18
Пекальски
Иво
7
Эрквист
Расмус
14
Ткалчич
Никола
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Норрбю
3-4-3
Сундсвалль
4-1-2-1-2

История личных встреч

Норрбю
Сундсвалль

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:0
К
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 (4) 0.46
Стремберг Робин 6 0.21
Джобе Бубакарр 5 0.18
Аргудо Луис 3 0.11
Эрквист Расмус 2 0.07
Берг Виктор 1 0.04
Браннефальк Йохан 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 13 0.46
Энгблум Понтус 7 (2) 0.25
Андерссон Эрик 4 0.14
Бенгтссон Йохан 4 0.14
Пичках Пайя 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Дальстрём Никлас 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Мюрестам Давид 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 0
Османагич Нино 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Аргудо Луис 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Стремберг Робин 4 0
Браннефальк Йохан 4 0
Мохамад Аббас 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Берг Виктор 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Олссон Макс 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 5 0
Халлениус Линус 4 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Карстрем Йеспер 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
17%
1
7%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
5
38%
4
31%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
17%
5
20%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
4
22%
3
12%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
3
23%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Забито

36
39
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
6
17%
6
15%
1-15
7
19%
7
18%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
8
22%
7
18%
76-90

Пропущено

29
26
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
5
17%
4
15%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
6
21%
6
23%
61-75
10
34%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 28 14 8 6 40 - 25 50
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Норрбю 0:0 Заявка 28 11 10 7 37 - 28 43
5. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
6. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
7. Эстер 0:0 Заявка 28 10 10 8 29 - 24 40
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 28 9 7 12 35 - 37 34
12. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
13. ГАИС 0:0 Заявка 28 9 4 15 29 - 38 31
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 28 6 7 15 30 - 49 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 10 24
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Норрбю 0:0 Заявка 14 5 6 3 18 - 13 21
10. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
16. ГАИС 0:0 Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Норрбю 0:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 13 20
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС 0:0 Заявка 14 5 2 7 13 - 15 17
7. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8. Эстер 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 14 2 3 9 11 - 24 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Сундсвалль
2.50
3.40
4.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрбю 0:0 Сундсвалль онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 