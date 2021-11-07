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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
1:4
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
37' Гол
Энгблум Понтус
1:1
45' Гол
Стремберг Робин
51' Желтая карточка
Пекальски Иво
1:2
52' Пенальти
Энгблум Понтус
56' Желтая карточка
Мохамад Аббас
1:3
85' Гол
Халлениус Линус
87' Желтая карточка
Андерссон Андреас
1:4
89' Гол
Силфвер Понтус
90'+5
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
18
Пекальски
Иво
7
Эрквист
Расмус
14
Ткалчич
Никола
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
6
Стенссон
Даниэль
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Норрбю
3-4-3
Сундсвалль
4-1-2-1-2

История личных встреч

Норрбю
Сундсвалль

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:0
К
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 13 (4) 0.46
Стремберг Робин 7 0.25
Джобе Бубакарр 5 0.18
Аргудо Луис 3 0.11
Эрквист Расмус 2 0.07
Берг Виктор 1 0.04
Браннефальк Йохан 1 0.04
Арлиг Вильхельм 1 0.04
Сало Александр 1 0.04
Османагич Нино 1 0.04
Саволайнен Никлас 1 0.04
Ялдыр Дениз 1 0.04
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 14 0.5
Энгблум Понтус 9 (3) 0.32
Андерссон Эрик 4 0.14
Бенгтссон Йохан 4 0.14
Пичках Пайя 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Дальстрём Никлас 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.04
Силфвер Понтус 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Мюрестам Давид 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 0
Османагич Нино 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Мохамад Аббас 5 0
Аргудо Луис 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Стремберг Робин 4 0
Браннефальк Йохан 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Берг Виктор 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Сало Александр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Олссон Макс 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 5 0
Халлениус Линус 4 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Карстрем Йеспер 3 0
Андерссон Андреас 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
16%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
21%
6
33%
76-90

Пропущено

17
14
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
7
41%
4
29%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
17%
5
20%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
4
22%
3
12%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
3
23%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Забито

37
43
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
6
16%
6
14%
1-15
7
19%
7
16%
16-30
5
14%
4
9%
31-45
5
14%
11
26%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
8
22%
9
21%
76-90

Пропущено

33
27
10 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
5
15%
4
15%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
1
3%
3
11%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
12
36%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль Заявка 28 15 7 6 44 - 26 52
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
5. Эстер Заявка 28 11 9 8 30 - 24 42
6. Норрбю Заявка 28 11 9 8 38 - 32 42
7. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
12. Акрополис 0:1 Заявка 28 9 7 12 27 - 41 34
13. Браге 1:0 Заявка 28 8 9 11 34 - 40 33
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 28 6 7 15 33 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Акрополис 0:1 Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 14 5 5 4 19 - 17 20
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Браге 1:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
13. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
7. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
8. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис 0:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Стремберг Робин бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 1:4 Сундсвалль онлайн


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