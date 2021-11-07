Швеция: Суперэттан 2021
1:4
Конец матча
0:1
37' ГолЭнгблум Понтус
1:1
45' ГолСтремберг Робин
51' Желтая карточкаПекальски Иво
1:2
52' ПенальтиЭнгблум Понтус
56' Желтая карточкаМохамад Аббас
1:3
85' ГолХаллениус Линус
87' Желтая карточкаАндерссон Андреас
1:4
89' ГолСилфвер Понтус
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
37'
0:1
45'
1:1
51'
52'
1:2
56'
85'
1:3
89'
История личных встреч
Норрбю
Сундсвалль
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|13 (4)
|0.46
|Стремберг Робин
|7
|0.25
|Джобе Бубакарр
|5
|0.18
|Аргудо Луис
|3
|0.11
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.04
|Сало Александр
|1
|0.04
|Османагич Нино
|1
|0.04
|Саволайнен Никлас
|1
|0.04
|Ялдыр Дениз
|1
|0.04
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|14
|0.5
|Энгблум Понтус
|9 (3)
|0.32
|Андерссон Эрик
|4
|0.14
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.14
|Пичках Пайя
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Дальстрём Никлас
|2
|0.07
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Ludvig Naavik
|1
|0.04
|Мюрестам Давид
|1
|0.04
|Экстрём Альбин
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|0
|Османагич Нино
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Мохамад Аббас
|5
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Стремберг Робин
|4
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|5
|0
|Халлениус Линус
|4
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Карстрем Йеспер
|3
|0
|Андерссон Андреас
|2
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
16%
1
6%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
21%
6
33%
76-90
Пропущено
17
14
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
7
41%
4
29%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
17%
5
20%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
4
22%
3
12%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
19%
3
23%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Забито
37
43
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
6
16%
6
14%
1-15
7
19%
7
16%
16-30
5
14%
4
9%
31-45
5
14%
11
26%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
8
22%
9
21%
76-90
Пропущено
33
27
10 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
5
15%
4
15%
1-15
4
12%
2
7%
16-30
1
3%
3
11%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
12
36%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1
Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0 Эстер - Норрбю 0:0 Норрбю - ГАИС 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|44 - 26
|52
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|5.
|Эстер
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|30 - 24
|42
|6.
|Норрбю
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 32
|42
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|12.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 41
|34
|13.
|Браге
|1:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 40
|33
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 17
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Браге
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|13.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|7.
|Эстер
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|8.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9