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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Дегерфорс
0' 46'
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
8
Фрайберг
Эрик
23
Валемарк
Патрик
6
Фальцетас
Александр
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
16
Траоре
Бени
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
Хеккен
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 2
  • 41 Владение мячом, % 59

История личных встреч

Хеккен
Дегерфорс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
3:0
ТМК
3:4
ТМК
2:0
С
1:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.37
Валемарк Патрик 7 0.26
Бенгтссон Лео 6 0.22
Хейнтс Тобиас 3 0.11
Экполо Годсвилл 3 0.11
Траоре Бени 2 0.07
Ирандуст Далехо 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Берггрен Густав 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 13 (1) 0.48
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.19
Саиди Абдельрахман 4 0.15
Джурджич Никола 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Экрот Оливер 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 6 1
Фальцетас Александр 7 0
Берггрен Густав 6 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Гравиус Христос 5 0
Ольссон Себастьян II 5 0
Экрот Оливер 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
11
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
4
15%
3
27%
16-30
9
35%
3
27%
31-45
8
31%
3
27%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
4
15%
1
9%
76-90

Пропущено

21
26
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
6
29%
3
12%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
4
19%
6
23%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
20%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

41
29
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
3
7%
3
10%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
11
27%
4
14%
31-45
12
29%
29%
5
17%
46-60
6
15%
3
10%
61-75
5
12%
7
24%
76-90

Пропущено

41
43
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
9
22%
4
9%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
5
12%
9
21%
31-45
9
22%
7
16%
46-60
8
20%
8
19%
61-75
7
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
2. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
3. АИК 1:0 Заявка 27 15 5 7 34 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю 0:1 Заявка 27 12 7 8 42 - 36 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
9. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
10. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
11. Хеккен 0:0 Заявка 27 8 9 10 42 - 40 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
15. Эребру 1:0 Заявка 27 5 5 17 19 - 50 20
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 27 3 5 19 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 14 12 2 0 23 - 6 38
2. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
3. Хаммарбю 0:1 Заявка 14 9 3 2 27 - 15 30
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Хеккен 0:0 Заявка 14 5 4 5 27 - 20 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс 0:0 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд 0:1 Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен 0:0 Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК 1:0 Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
15. Эребру 1:0 Заявка 14 3 1 10 9 - 31 10
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 14 0 3 11 6 - 30 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Дегерфорс
2.30
4.40
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 0:0 Дегерфорс онлайн


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