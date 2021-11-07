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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
2:0
Конец матча

Стадион:
Дегерфорс
0'
1:0
60' Гол
Траоре Бени
2:0
72' Гол
Валемарк Патрик
79' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
79' Желтая карточка
Саиди Абдельрахман
87' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
22
Карлссон
Тобиас
III
25
Kristoffer
Lund
Hansen
8
Фрайберг
Эрик
23
Валемарк
Патрик
6
Фальцетас
Александр
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
16
Траоре
Бени
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
Хеккен
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

60'
Траоре Бени
(Валемарк Патрик)
1:0
67'
Туоминен Яссе
Траоре Бени
 
72'
Валемарк Патрик
2:0
74'
 
Гранат Густав
Сабеткар Шон
74'
 
Бертильссон Юхан
Карлен Адам
74'
 
Линдаль Аксель
Край Антон
79'
Фрайберг Эрик
 
79'
 
Саиди Абдельрахман
80'
 
Дальстрём Виллиам
Джурджич Никола
87'
Бенгтссон Лео
 
90'
Мааруф Самир
Валемарк Патрик
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Хеккен
Дегерфорс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
3:0
ТМК
3:4
ТМК
2:0
С
1:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.37
Валемарк Патрик 8 0.3
Бенгтссон Лео 6 0.22
Траоре Бени 3 0.11
Хейнтс Тобиас 3 0.11
Экполо Годсвилл 3 0.11
Ирандуст Далехо 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Берггрен Густав 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 13 (1) 0.48
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.19
Саиди Абдельрахман 4 0.15
Джурджич Никола 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Экрот Оливер 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 6 1
Фальцетас Александр 7 0
Берггрен Густав 6 0
Бенгтссон Лео 6 0
Фрайберг Эрик 5 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Гравиус Христос 5 0
Ольссон Себастьян II 5 0
Экрот Оливер 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Саиди Абдельрахман 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
4
14%
3
27%
16-30
9
32%
3
27%
31-45
9
32%
3
27%
46-60
2
7%
1
9%
61-75
4
14%
1
9%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
29%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
20%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

43
29
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
3
7%
3
10%
1-15
4
9%
7
24%
16-30
11
26%
4
14%
31-45
13
30%
5
17%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
5
12%
7
24%
76-90

Пропущено

41
45
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
9
22%
4
9%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
9
22%
8
18%
46-60
8
20%
9
20%
61-75
7
17%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 27 16 6 5 54 - 28 54
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Хаммарбю Заявка 27 13 7 7 45 - 37 46
6. Норрчёпинг 0:0 Заявка 27 13 5 9 42 - 33 44
7. Кальмар 0:0 Заявка 27 11 9 7 35 - 32 42
8. Хеккен Заявка 27 9 8 10 44 - 40 35
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг 0:1 Заявка 27 9 7 11 33 - 34 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 27 8 4 15 28 - 46 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё 1:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 14 5 6 3 17 - 14 21
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг 0:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 16 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 14 8 3 3 25 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 19 17
6. Гётеборг 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хеккен 2:0 Дегерфорс онлайн


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