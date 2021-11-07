Швеция: Аллсвенскан 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
1:0
60' ГолТраоре Бени
2:0
72' ГолВалемарк Патрик
79' Желтая карточкаФрайберг Эрик
79' Желтая карточкаСаиди Абдельрахман
87' Желтая карточкаБенгтссон Лео
16
Траоре
Бени
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
60'
1:0
72'
2:0
79'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Хеккен
Дегерфорс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.37
|Валемарк Патрик
|8
|0.3
|Бенгтссон Лео
|6
|0.22
|Траоре Бени
|3
|0.11
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.11
|Экполо Годсвилл
|3
|0.11
|Ирандуст Далехо
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|13 (1)
|0.48
|Бертильссон Юхан
|5 (2)
|0.19
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.15
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Аяз Ферхад
|1
|0.04
|Карлен Адам
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|6
|1
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Берггрен Густав
|6
|0
|Бенгтссон Лео
|6
|0
|Фрайберг Эрик
|5
|0
|Карлссон Тобиас III
|5
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|1
|Гравиус Христос
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Экрот Оливер
|5
|0
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Саиди Абдельрахман
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
11
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
4
14%
3
27%
16-30
9
32%
3
27%
31-45
9
32%
3
27%
46-60
2
7%
1
9%
61-75
4
14%
1
9%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
6
29%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
3
14%
5
18%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
4
19%
6
21%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
20%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
1
7%
6
33%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Забито
43
29
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
3
7%
3
10%
1-15
4
9%
7
24%
16-30
11
26%
4
14%
31-45
13
30%
5
17%
46-60
7
16%
3
10%
61-75
5
12%
7
24%
76-90
Пропущено
41
45
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
9
22%
4
9%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
5
12%
9
20%
31-45
9
22%
8
18%
46-60
8
20%
9
20%
61-75
7
17%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
Эребру - Хеккен 1:2 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|54 - 28
|54
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|45 - 37
|46
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|42 - 33
|44
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|35 - 32
|42
|8.
|Хеккен
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|44 - 40
|35
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 34
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 46
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|13.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 16
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|6.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3