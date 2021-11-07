Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Patrik Waalemark уходит с поля. Мааруф Самир выходит вместо него

87' Бенгтссон Лео получил желтую карточку от судьи

80' Джурджич Никола уходит с поля. Villiam Dahlstroem выходит вместо него

79' Саиди Абдельрахман получил желтую карточку от судьи

79' Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи

72' Г О О О О Л - Patrik Waalemark бьет в цель!

67' Benie Traore уходит с поля. Туоминен Яссе выходит вместо него

60' Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!