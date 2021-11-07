Швеция: Суперэттан 2021
1:0
29' ГолСёдерберг Никлас
38' Желтая карточкаУнгман-Бакланд Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
29'
История личных встреч
Браге
Акрополис
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|12 (4)
|0.43
|Сёдерберг Никлас
|4
|0.14
|Селлин Роббин
|2
|0.07
|Лундин Антон
|2
|0.07
|Карлберг Дуглас
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2
|0.07
|Перссон Хоаким
|1
|0.04
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.04
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Антонссон Бьярни
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.04
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.25
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.11
|Осбринк Понтус
|3
|0.11
|Фигероа Эрик
|2
|0.07
|Вейлид Сесар
|2
|0.07
|Никопулос Сотириос
|2
|0.07
|Ларссон Даниэль
|2
|0.07
|Стадлер Эндрю
|1
|0.04
|Линдквист Никлас
|1
|0.04
|Боувин Маттиас
|1
|0.04
|Абрахамссон Александер
|1
|0.04
|Петтерссон Оскар
|1
|0.04
|Kewin Lounis
|1
|0.04
|Димитриадис Панайотис
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|8
|0
|Зеттерстрём Александр
|6
|1
|Хиндрикес Понтус
|6
|0
|Тити Адиль
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Плана Леонард
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Сьёберг Аксель II
|1
|0
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|7
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Никопулос Сотириос
|6
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Перссон Оскар
|2
|1
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
19
21
13 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
16%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
7
37%
5
24%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Забито
17
14
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
1
6%
7
50%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
7
41%
1
7%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
8
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
32
29
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
5
16%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
3
9%
9
31%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
4
13%
8
28%
61-75
11
34%
3
10%
76-90
Пропущено
41
38
21 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
7
17%
4
11%
1-15
4
10%
6
16%
16-30
10
24%
6
16%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
8
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2
Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0
Акрополис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|44 - 26
|52
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|5.
|Эстер
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|30 - 24
|42
|6.
|Норрбю
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|38 - 32
|42
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 40
|34
|12.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|28
|9
|7
|12
|27 - 41
|34
|13.
|Браге
|1:0 Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 40
|33
|14.
|ГАИС
|Заявка
|28
|9
|3
|16
|29 - 39
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 17
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Браге
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|13.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|7.
|Эстер
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|8.
|ГАИС
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 16
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9